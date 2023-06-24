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Eyüpsultan'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

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Eyüpsultan'da İş Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti
Eyüpsultan Emniyettepe'de meydana gelen iş kazasında yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. Mustafa A.H. isimli işçi, 4 katlı bir apartmanın çatısında tente çalışması yaparken yorularak dinlenmek için çatı duvarına oturdu. Dengesini kaybeden işçi, 25 metre yükseklikten park halinde duran bir aracın üzerine düştü.

Dün saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe'de meydana gelen iş kazasında yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. Mustafa A.H. isimli işçi, 4 katlı bir apartmanın çatısında tente çalışması yaparken yorularak dinlenmek için çatı duvarına oturdu. Dengesini kaybeden işçi, 25 metre yükseklikten park halinde duran bir aracın üzerine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemelerinin ardından işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

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