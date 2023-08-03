Eyyam-ı Bahur'u duyan marketten o ürünü stokluyor! Büyük felaket kapıda

Eyyam-ı Bahur Kapıda: Ayçiçeği Üretimine 'El Nino' Tehlikesi!

Yaz sıcağının etkisiyle 'El Nino' hava olayı, tüm ülkeyi sıcak bir fırına çevirdi. Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte, tarımın önemli ürünlerinden olan ayçiçeği üretimi de risk altında.

Vatandaşlar, marketlerde ayçiçeği ürünlerini depolamaya başladı. Stoklar tükenmeden alınması uyarıları yapılmaya başlandı. Ancak durumun nedeni sadece vatandaşların tedbir alması değil. Tarım sektörünü de etkileyen El Nino, özellikle ayçiçeği üretimini olumsuz etkiliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabac, erken ekimin mildiyo hastalığı riski nedeniyle tercih edilmediğini açıkladı. Ancak yine de sıcaklıkların ayçiçeğini etkilediğine dikkat çekti. Erken ekilen ayçiçeklerinin çiçeklerini döktüğünü belirten Arabac, tane tutma dönemine yaklaşan bitkilerin risk altında olduğunu ifade etti. Bu durumda geç ekilen ayçiçekleri daha şanslı görünse de yüksek sıcaklıkla karşılaşmanın zorluklarından kaçınamadılar.

Geç ekilen ayçiçeklerinin de çiçek döneminde yüksek sıcaklıkla mücadele ettiğine dikkat çeken Arabac, rekolte kaybının söz konusu olabileceğini belirtti. Yağışların ne zaman geleceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Arabac, bu nedenle ayçiçeği verimini tahmin etmenin güç olduğunu vurguladı. Tarımda her yıl aynı şartların olmadığını ve üreticilerin her zaman doğaya bağımlı olduğunu hatırlatarak, yağışların geleceği günleri sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

Bu zorlu dönemde, umut dolu bakışlar gökyüzüne çevrilmiş durumda. Yağışların bereketi, ayçiçeği tarlalarına da ulaşır umuduyla, çiftçiler yeni bir hasat mevsimine göz kırpmak için dualar ediyor. Ancak herkes biliyor ki, doğanın cilvesine karşı durmak kolay değil. Önümüzdeki günlerde yağışlar ne getirecek, bilinmez. Eyyam-ı Bahur geldi ve tarımın en değerli ürünlerinden biri olan ayçiçeği, El Nino'nun gözünden geçecek. Tek dilek, bereket dolu bir hasat ve sofraların vazgeçilmezi olan ayçiçeği yağının eksik olmaması.





Ayçiçeği Üretimine Kötü Haber: 'El Nino' ve Kuraklık Felakete Neden Oluyor!

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl ayçiçeği veriminin geçen yıla göre düşük olacağını açıkladı. Yağışların beklendiği gibi gerçekleşmediğini ve aşırı sıcakların üretimi olumsuz etkilediğini belirten Saygı, bazı bölgelerde ayçiçeği hasadının mümkün olmayabileceğini ifade etti. Yüksek verim beklentilerinin bu yıl karşılanamayacağını vurgulayan başkan, çiftçilerin zor bir dönemle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da benzer bir tablo çiziyor. Kırklareli'de 1 milyon 250 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini belirten Şaylan, yoğun kuraklık yaşandığını ve aşırı sıcaklıkların mantar hastalıklarını tetiklediğini açıkladı. Üreticilerin yağış beklediğini ifade eden başkan, uzun zamandır yağış almadıklarını ve bitkilerin aşırı sıcaklık ve nem nedeniyle stres altında olduğunu dile getiriyor. Bu şartlar altında ayçiçeği üretiminde yüzde 50'den fazla verim kaybı beklediklerini söyleyen Şaylan, bitkilerin bu sıcaklık ve nem koşullarında nasıl dayanabileceğini sorguluyor. Kısacası, ayçiçeği üretimi bu yıl zor görünüyor.

Yağışların azalması ve sıcaklıkların yükselmesi, sadece üreticileri değil, tüm ülkeyi etkileyecek gibi görünüyor. Ayçiçeği üretiminde yaşanan sıkıntılar, fiyatları da önemli ölçüde etkileyecek. Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle oluşan tahıl koridoru krizi de fiyatları daha da artırabilir. Bu durum, sofraların vazgeçilmezi olan ayçiçeği yağına da yansıyacak.

Tarımın kalbi olan buğday ve mısır gibi diğer ürünler de kuraklıktan nasibini alıyor. Tarım sektörü için zorlu bir dönem başlamış gibi görünüyor. Üreticiler, yağışlarla gelecek umut dolu günleri beklerken, tüm ülke için bereketli bir hasat dileyen dualar ediyor. Ancak doğanın cilvesine karşı durmak kolay değil. Eyyam-ı bahur geldi, ve tarımın kaderi yağışlarla yazılacak gibi duruyor.

Sonuç olarak, ülkemizi etkisi altına alan 'El Nino' hava olayı ve kuraklık, ayçiçeği üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tekirdağ ve Kırklareli gibi bölgelerde, çiftçilerin beklediği verim elde edilemeyebilir ve sıkıntılı bir dönemle karşı karşıya kalabilirler. Yağışların eksikliği ve aşırı sıcaklıklar, bitkileri stres altında bırakıyor ve mantar hastalıkları gibi olumsuzlukları tetikliyor. Bu durum, ayçiçeği fiyatlarını önemli ölçüde etkileyerek sofralarımıza yansıyabilir. Tarım sektörü için zorlu bir süreç başlamış gibi görünüyor. Üreticilerin yağışlarla dolu umutlu günler beklediği şu dönemde, doğanın cilvesine karşı mücadele ederken bereketli bir hasat dileğiyle dualar ediyoruz. Umarız, yakın zamanda yağışlarla rahat bir nefes alır ve tarımımız yeniden canlanır.