Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, Eylül sonu indirimleriyle tüketicilere büyük fırsatlar sunmaya devam ediyor. Colgate diş macunundan Coca-Cola'ya, Züber fıstık ezmesinden Lay’s cipslerine kadar birçok üründe Money Kart ile geçerli özel indirimler başladı. İhtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla karşılayabileceğiniz bu fırsatları kaçırmayın! İşte Migros’ta Eylül ayı sonuna kadar sürecek olan indirim kampanyaları ve detayları...



MIGROS EYLÜL İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Migros, Eylül sonu indirimleri kapsamında pek çok üründe cazip fiyat avantajları sunuyor. Bu kampanya ile hem mutfak alışverişinizi hem de kişisel bakım ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. İşte indirimde öne çıkan bazı ürünler ve fiyat detayları:

COLGATE OPTIC WHITE OXYGEN BEYAZLATICI DİŞ MACUNU 50 ML

Normal Fiyat: 289,95 TL

289,95 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 99,95 TL

Migros’un özel indirim kampanyası kapsamında, Colgate’in aktif oksijen teknolojisiyle geliştirilen beyazlatıcı diş macunu büyük bir indirime girdi. Ağız bakımınıza özen gösterirken bütçenizi de koruyabilirsiniz.

COCA-COLA ORİJİNAL TAT CAM ŞİŞE 6X250 ML

Normal Fiyat: 196,95 TL

196,95 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 134,95 TL

Coca-Cola severler için harika bir fırsat! Cam şişe formatındaki Coca-Cola, özel indirimle daha da uygun hale geldi. Soğuk içim keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için bu fırsat kaçmaz.

KELLOGG'S İLAVE ŞEKERSİZ GRANOLA TURNAYEMİŞİ, KABAK ÇEKİRDEĞİ VE KAJULU 250 GR

Normal Fiyat: 119,95 TL

119,95 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 89,90 TL

Sağlıklı atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenek olan bu granola, Eylül sonu indirimleriyle daha da cazip bir fiyatla satışa sunuluyor. Kahvaltılarda ya da ara öğünlerde tercih edebileceğiniz bu lezzeti kaçırmayın.

ZÜBER %100 FISTIK EZMESİ 315 G

Normal Fiyat: 199,95 TL

199,95 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 169,90 TL

Tamamen doğal ve katkısız fıstık ezmesi sevenler için Züber’in bu ürünü harika bir seçenek. Sağlıklı ve protein dolu atıştırmalık ihtiyacınızı uygun fiyatla karşılamak için bu indirimi değerlendirin.

LIPTON ICE TEA KARPUZ VE NANE PET 1,5 L

Normal Fiyat: 40,00 TL

40,00 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 35,00 TL

Sıcak günlerin serinletici içeceği Lipton Ice Tea, karpuz ve nane aromasıyla Migros raflarında indirimli olarak yer alıyor. Lezzetli ve ferahlatıcı bir içecek arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!

Maylo Süper Tuvalet Kağıdı 32'li 319 TL yerine money ile 190 TL'ye raflarda yerini aldı.

MIGROS EYLÜL İNDİRİMLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER ÜRÜNLER

Migros’ta indirim fırsatları sadece bunlarla sınırlı değil! İşte kampanya kapsamında öne çıkan ve indirimde olan diğer ürünler:

LAY’S FIRINDAN YOĞURT MEVSİM YEŞİLLİKLERİ PATATES CİPSİ PARTİ BOY 134 GR

Normal Fiyat: 44,95 TL

44,95 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 39,50 TL

Atıştırmalık keyfinizi doyasıya yaşamak isteyenler için Lay’s cipsleri özel indirimle Migros raflarında! Hafif ve lezzetli bir cips deneyimi için bu fırsatı değerlendirin.

PINAR İLLAKİ DANA SUCUK 240 G

Normal Fiyat: 285,00 TL

285,00 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 199,00 TL

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi sucukta büyük bir indirim var. Pınar İllaki Dana Sucuk, yüksek kalite ve lezzetiyle sofralarınıza lezzet katacak.

PORÇÖZ PAS VE KİREÇ ÇÖZÜCÜ 1 L

Normal Fiyat: 59,95 TL

59,95 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 38,95 TL

Ev temizliği için etkili bir ürün olan Porçöz Pas ve Kireç Çözücü, indirimli fiyatıyla temizlik işlerinizde en büyük yardımcınız olacak.

FAIRY SIVI BULAŞIK DETERJANI LİMON KOKULU SÜPER EKONOMİK PAKET 2.6 L

Normal Fiyat: 254,95 TL

254,95 TL Money Kart ile İndirimli Fiyat: 139,95 TL

Fairy’nin limon kokulu bulaşık deterjanı, ekonomik paket avantajıyla indirimde! Mutfağınızın vazgeçilmezi olan bu ürünü kaçırmayın.

MONEY KART İLE DAHA FAZLA TASARRUF EDİN

Migros’un sunduğu bu büyük indirim fırsatlarından faydalanmak için Money Kart sahibi olmanız yeterli. Money Kart ile yapılan alışverişlerde daha fazla avantaj yakalayabilir ve birçok ürünü çok daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Henüz Money Kart sahibi değilseniz, Migros mağazalarından kolayca temin edebilir ve bu fırsatlardan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

SONBAHAR ALIŞVERİŞİNİZİ DAHA HESAPLI YAPIN!

Migros’un Eylül sonu indirimleriyle sonbahar alışverişinizi daha hesaplı yapabilir, ihtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle Migros, bu ay da tüketicilerin yüzünü güldürüyor. İndirimli ürünler stoklarla sınırlıdır, bu yüzden acele edin ve Migros mağazalarını ziyaret ederek ihtiyacınız olan ürünleri kaçırmadan satın alın!

Şimdiden keyifli alışverişler!