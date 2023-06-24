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Fatih'te Sokak Kavgası: 2 Kişi Bıçaklandı

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Fatih'te Sokak Kavgası: 2 Kişi Bıçaklandı
Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde iki kişinin sokaktan geçen bir sürücü ile tartışması sonucu çıkan kavgada, Mesut Kocabaş ve Tayfun Oğuz bacağından bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Günün erken saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde yaşanan olayda, Mesut Kocabaş ve Tayfun Oğuz isimli iki kişi, sokaktan geçen bir sürücü ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli, Kocabaş ve Oğuz'u bacağından bıçakladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı ve polis ekipleri tarafından aranıyor.

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