Faturasını ödeyemeyenlere devlet 438 TL yardım yapacak! Doğalgaz yardımı başvuruları açıldı

Devletten doğalgaz detseği geldi. Doğalgaz desteğinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.

Faturasını ödeyemeyenlere devlet 438 TL yardım yapacak! Doğalgaz yardımı başvuruları açıldı
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E-Devlet üzerinden yapılan başvurular ardından ihtiyaç sahipleri yardımdan faydalanacak. Doğalgaz desteği ne kadar? Tüm detaylar haberimizde.

DEVLETTEN DOĞALGAZ DESTEĞİ GELDİ!

Devletten doğalgaz desteği geldi. E-Devlet üzerinden başvurusu onaylanan ihtiyaç sahipleri yardımdan faydalanabilecek.Doğalgaz desteği

Aylık 438 TL üzerinden yıllık 3500 TL doğalgaz desteğinden yararlanabilirsiniz. PTT şubelerinden başvuru yapılmaktadır. 1500- 3500 TL arasında yardım yapılmaktadır. Aylık 188 TL şimdi 438 TL'ye yükseltildi. 8 ay üzerinden destek sağlanmaktadır. Yıllık ise 1500- 3500 TL arasında ödeme yapılmaktadır.

Başvurular e-Devlet üzerinden üzerinden yapılmaktadır. TC kimlik numarası ve şifreyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' kısmndan giriş yaparak kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Ödemeler PTT kartına yatırılmaktadır. Hak kazananlar, PTT'ye doğal gaz ibraz ettirerek yararlanabilir.

Başvuru şartları ise şunlardır:

Başvuran vatandaş TC vatandaşı olmalıdır.

E-Devlet'ten destek programına başvuru yapılmalıdır.

Arz edilen ilçe/beldede ikamet edilmesi gerekmektedir.

Ön ödemeli/ faturalı sayaca bağlı abonelik bulunmalıdır.

Mesken abone grubunda olması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararında bulunulması gerekmektedir.

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