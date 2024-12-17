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Ferdi Tayfur'un Tedavisi Antalya'da Devam Edecek

Muğla'da hastaneye kaldırılan sanatçı Ferdi Tayfur'un tedavisi, Antalya'daki Medical Park Hastanesi'nde sürdürülmeye başlanacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 00:35
Ferdi Tayfur'un Tedavisi Antalya'da Devam Edecek

Ferdi Tayfur'un Sağlığına Dair Son Gelişmeler

79 yaşındaki ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Muğla'da yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecinin ardından, doktorları ve ailesinin talebiyle Antalya Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi.

Marmaris'te Başlayan Tedavi Süreci

Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, ardından Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti. Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen sanatçının geçmişte, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği bilgisi alınmıştır.

Önemli Sağlık Geçmişi

Ayrıca, Ferdi Tayfur'un daha önce 2020 yılında Antalya'da diyaliz tedavisi gördüğü ve o dönemde oğlundan böbrek nakli gerçekleştirilmişti. Sağlık durumu ile ilgili gelişmeler pek çok hayranını endişelendiriyor.

Sanatçının tedavi sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve en kısa sürede iyileşmesi tüm sevenleri tarafından dile getiriliyor.

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