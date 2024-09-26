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Fethiye Gastronomi Festivali'nde Yunan Şeflerden Türk Misafirperverliğine Övgü

Yunan şefler, Fethiye'de düzenlenen gastronomi festivalinde Türk misafirperverliğini ve yemek kültürünü övdü.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:18
Fethiye Gastronomi Festivali'nde Yunan Şeflerden Türk Misafirperverliğine Övgü

Fethiye'de Geleneksel Misafirperverlik

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali, Yunan şeflerin dikkatini çekti. Gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu ve yerel işbirlikleri ile düzenlenen festivalde, Yunan şefler Türk mutfağının zenginliklerini keşfetti.

Şeflerden Gelen Övgüler

Yunan şef Stavros Koustenis, festivalde yaptığı açıklamada, "Yemeklerimiz hemen hemen aynı ama burada bazı tatlar gerçekten hoşuma gitti. Yunanlar ve Türkler aynı masada buluştu; harika yemekler yedik," dedi. Türk misafirperverliğine vurgu yapan Koustenis, kendilerine hazırlanan sofranın güzelliğinden de bahsetti.

Diğer bir Yunan şef Dimitris Kozas ise Fethiye'nin temizliğinden bahsederek, "Restoranımda birçok Türk misafiri ağırlıyorum ve bu durumdan çok mutluyum. Yunan mutfağındaki soğuk mezeler ile Fethiye'deki sıcak mezeler arasında fark var, ancak yemek kültürümüz oldukça benzer," şeklinde konuştu.

Yerel İşbirlikleri Önemli

Fethiye Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliği ile gerçekleştiren bu etkinlik, kültürel etkileşimi artırarak iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeyi amaçlıyor. Yunan şeflerin gösterdiği ilgi, Türk mutfağının zenginliğini ve yerel kültürün tanıtımını bir adım öteye taşıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen gastronomi festivaline katılan Yunan şefler, Türk...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen gastronomi festivaline katılan Yunan şefler, Türk misafirperverliğinden memnun kaldı. Yunan şeflerden Dimitris Kozas, AA muhabirine, açıklama yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen gastronomi festivaline katılan Yunan şefler, Türk...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen gastronomi festivaline katılan Yunan şefler, Türk misafirperverliğinden memnun kaldı. Yunan şeflerden Dimitris Kozas, AA muhabirine, açıklama yaptı.

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