DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.127.726,72 1,84%

Filistinli Sanatçıların Eserleri 'Hala Yaşıyorum' Sergisinde Buluştu

Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 15 Filistinli sanatçının eserleri 'Hala Yaşıyorum' sergisinde sergilendi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:53
Filistinli Sanatçıların Eserleri 'Hala Yaşıyorum' Sergisinde Buluştu

Filistinli Sanatçıların Eserleri 'Hala Yaşıyorum' Sergisinde Buluştu

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan Adana'da gerçekleştirilen sergi, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Özgün Eserler ile Filistin Davasına Vurgu

Sergide, Filistin davasını öne çıkaran 15 sanatçının resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eseri yer aldı. Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergi, 13 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçının Durumu ve İlham Verici Hikaye

Karagöz, serginin ilk kez Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Serginin adı, Gazze'deki bir sanatçımızın sosyal medya paylaşımından alıyor. Her gün 'Hala yaşıyorum' mesajıyla yaşamını sürdüğünü göstermeye çalışıyor. Bu anlamda eserlerin önemli bir değeri var." şeklinde konuştu.

Filistin'in İnsanlık Dramına Dikkat Çekiyor

Karagöz, serginin amacının Filistin'de yaşanan insanlık dramını unutturmamak ve bu konuda toplumsal bilinci artırmak olduğunu vurguladı. "Bu sergi, Filistin'deki soykırımın ve insanlık dramının unutulmaması için düzenleniyor. Festival süresince sergimiz açık kalacak. Sanata ilgi duyan herkesi bekliyoruz." dedi.

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 15 Filistinli sanatçının...

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi açıldı. Serginin küratörü olan program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 15 Filistinli sanatçının...

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi açıldı. Serginin küratörü olan program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stratonikeia: Tarih ve Kültürle Dolu Bir Bayram Tatili
2
Filistinli Sanatçıların Eserleri 'Hala Yaşıyorum' Sergisinde Buluştu
3
Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!
4
Uluslararası Yalova Kağıt Günleri Festivali Başladı
5
Antalya'da 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' Filminin Galası Gerçekleşti
6
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
7
Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor