Filistinli Sanatçıların Eserleri 'Hala Yaşıyorum' Sergisinde Buluştu

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan Adana'da gerçekleştirilen sergi, Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Özgün Eserler ile Filistin Davasına Vurgu

Sergide, Filistin davasını öne çıkaran 15 sanatçının resim, fotoğraf, tasarım ve seramikten oluşan 26 eseri yer aldı. Küratörlüğünü program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz'ün üstlendiği sergi, 13 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçının Durumu ve İlham Verici Hikaye

Karagöz, serginin ilk kez Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, "Serginin adı, Gazze'deki bir sanatçımızın sosyal medya paylaşımından alıyor. Her gün 'Hala yaşıyorum' mesajıyla yaşamını sürdüğünü göstermeye çalışıyor. Bu anlamda eserlerin önemli bir değeri var." şeklinde konuştu.

Filistin'in İnsanlık Dramına Dikkat Çekiyor

Karagöz, serginin amacının Filistin'de yaşanan insanlık dramını unutturmamak ve bu konuda toplumsal bilinci artırmak olduğunu vurguladı. "Bu sergi, Filistin'deki soykırımın ve insanlık dramının unutulmaması için düzenleniyor. Festival süresince sergimiz açık kalacak. Sanata ilgi duyan herkesi bekliyoruz." dedi.

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi açıldı. Serginin küratörü olan program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hala Yaşıyorum" adlı sergi açıldı. Serginin küratörü olan program yapımcısı ve köşe yazarı Samed Karagöz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.