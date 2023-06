Filtre Kahve Makinesi ve Yeni Başlayanlar İçin Pratik Rehber

Filtre kahve keyfini evinizin sıcak ve huzurlu atmosferine taşımanın yolu, ihtiyacınıza uygun bir filtre kahve makinesi edinmekten geçiyor. Kahvenizi evde demlemeye alıştığınızda hem farklı tat ve aromalarla misafirlerinizi şaşırtabilecek hem uzun yolculuklar öncesi taze kahve hazırlığınızı evde yapabileceksiniz. Eğer filtre kahve makinesi modelleri ile yeni tanışıyorsanız ihtiyacınız olan bilgileri rehber niteliğindeki yazımızda bir araya getirdik. İşte detaylar!

Filtre Kahve Makinesi Nasıl Çalışır?

Filtre kahve makinesinin çalışma prensibini bilmek, hem model seçiminizi kolaylaştırır hem kahve makinenizin bakımını doğru şekilde yapmanıza yardımcı olur.

l Filtre kahve makinesi, sıcak suyun öğütülmüş kahvenin üzerinde eşit şekilde dağılmasını sağlar.

l Su haznesine konulan su ile filtreye yerleştirilen öğütülmüş kahvenin birbirine oranı, kahvenin sertliğini belirler. Ortalama filtre kahve ölçüsü 125 ml su için 7 gram kahve iken bu oran kahvenin aromasına, suyun yumuşaklığına ve istenen sertlik oranına göre değiştirilebilir.

l Isınan suyun filtrede yer alan kahvenin içinden geçmesiyle demleme işlemi gerçekleşir ve kahvenin kendine has aroması açığa çıkar.

l Kâğıt, metal ya da plastik filtre kullanarak gerçekleştirilen filtreleme işleminin ardından kahvenin özü cam sürahiye akar.

l Kahve makinesinin sıcak altlığı, makine çalıştığı sürece sürahideki kahvenin sıcak kalmasını sağlar.

Filtre Kahve Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mevcut ürününüzü değiştirecekseniz ya da ilk kez filtre kahve makinesi alacaksanız ihtiyaç duyduğunuz özellikleri belirlemenizde fayda var. Bu noktada şu kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz:

l French pressle kahve demlemeye alternatif arıyorsanız geniş hacimli bir makineye ihtiyacınız olmayabilir. Eğer kalabalık bir aileniz varsa aynı anda 10 kişiye kahve servisi yapmanızı sağlayan makineler de mevcut.

l Güne erken saatlerde kahve ile başlayan bir tiryakiyseniz filtre kahve makinesinin kahveyi muhafaza ettiği sıcaklığa ve sıcak tutma süresine dikkat edebilirsiniz.

l Filtre kahve makinesinin ana parçaları; su haznesi, filtre, ısıtıcı altlık ve cam demlikten oluşur. Bazı makinelerde ek olarak öğütücü de bulunabilir. Ancak dilerseniz makinenize ilave olabilen veya haricî kullanılabilen öğütücü ya da süt köpürtücü gibi parçaları da satın alabilirsiniz.

l Kahve makineniz kâğıt filtre kullanımına uygunsa bu malzemeyi her kullanımda tedarik etmeniz ve yenilemeniz gerekir. Plastik ya da metal malzemeden yapılmış kalıcı filtreler içeren ürünler ise ek bir malzemeye ihtiyaç duymaz.

l İhtiyacınıza göre fincan ölçüsünü programlama ya da kahve sertliğini ayarlama gibi farklı seçenekler sunan kahve makinelerini tercih edebilirsiniz.

l Eğer kahvenizin belirli bir saatte hazır olmasını istiyorsanız zamanlayıcı özelliğine sahip makinelere göz atabilirsiniz. Bu sayede makinenizde gerekli ayarlamayı yaparak sabah kahvenin mis gibi kokusuyla uyanabilirsiniz.

Filtre Kahve Makinesinin Bakımı Nasıl Olmalı?

Kahve makinenizin bakımını ve temizliğini düzenli olarak yaparsanız uzun yıllar aynı makineyle kahve keyfi yapmaya devam edebilirsiniz. Bunun için dikkat etmeniz gereken kolay ama bir o kadar etkili yöntemler var:

l Cam demlik, kapak ve filtre tutucu genellikle bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalardır. Kullanma talimatını kontrol ettikten sonra bu parçaları rutin olarak yıkayabilirsiniz.

l Makinenizin üzerindeki kahve artıklarını ve su damlalarını hemen nemli bir bezle silerseniz kalıcı lekeler oluşmaz. Haftada bir makinenizi temizlemeyi alışkanlık hâline getirin ancak makinenin elektronik aksamını sıvı ile temas ettirmeyin.

l Kimyasal kullanmak yerine sirke ve karbonat gibi doğal ürünlerle makinenizin su haznesindeki kireci temizleyebilirsiniz. Kireçli bir su kullanıyorsanız kireç temizliğinde toz kireç çözücü kullanmamaya özen gösterin.

Siz de filtre kahve makinesi fiyatları ve modellerini incelemek için hemen tchibo.com.tr adresini ya da Tchibo'nun fiziksel mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Sabahları güne sıcak ve taze kahvenin kendine has kokusuyla başlamak, dilediğiniz her an filtre kahvenin keyfini çıkarmak için beğendiğiniz makineyi mutfağınıza taşıyabilirsiniz!