Fındık işçileri birbirine girdi! 2 ölü 4 yaralı

2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga Düzce Gölyaka ilçesinde yaşandı.

Farkl illerden ilçeye fındık hasadı için gelen 24 yaşındaki Mehmet K.ile babası 67 yaşındaki Süleyman K. ve akrabaları olan aile fertleri arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

2 ölü 4 yaralı

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte 24 yaşındaki Mehmet K. üzerinde taşıdığı silahı çekti ve babasıyla akrabalarının üzerine kurşun yağdırdı sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etmek istedi.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kurşunların hedefi olan Süleyman K.'nın hayatını kaybettiğini, 31 yaşındaki Mehmet Mevlüt,17 yaşındaki Mihriman K. , ile yaşları 19 olan Fatime ve Emine T.'nin yaralandığını belirledi. YAralıar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere kaldırılırken, 19 yaşındaki Fatime T. hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken zanlı Mehmet ile ağır yaralı Mihriman K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.