Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki bir çocuğu ölümüyle sonuçlanan acı olay bugün İstanbul Pendik'te yaşandı.
Kızılkaya ailesinin 6 yaşındaki çocukları Aslan Kızılkaya bugün ailesiyle birikte Pendik'te cenaze evine ziyarete gitti.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK, FORKLİFTİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ
Bu esnada sürücü Hasan Ç. panik halinde olay yerinden kaçmaya çalıştı ve mahalleli de onu kovaladı. Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Aslan Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken,Forklift sürücüsü gözlatına alınarak karakola götürüldü.
Son Güncelleme: 07.05.2021 00:03