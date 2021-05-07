Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki bir çocuğu ölümüyle sonuçlanan acı olay bugün İstanbul Pendik'te yaşandı.

Kızılkaya ailesinin 6 yaşındaki çocukları Aslan Kızılkaya bugün ailesiyle birikte Pendik'te cenaze evine ziyarete gitti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK, FORKLİFTİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Küçük çocuk ailesi evdeyken, dışarıya çıkıp kapının önünde oyun oynamaya başladı. Sokakta diğer çocuklar ile oyun oynarken koşan Kızılkaya, iddialara göre seyir halinde olan sürücüsünün Hasan Ç. olduğu bir forkliftin altında kaldı. Olayı fark eden çevredekiler hemen çocuğu kurtarmak içinyerine koştu ve ekiplere haber verdi.

Bu esnada sürücü Hasan Ç. panik halinde olay yerinden kaçmaya çalıştı ve mahalleli de onu kovaladı. Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Aslan Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken,Forklift sürücüsü gözlatına alınarak karakola götürüldü.