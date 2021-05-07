İstanbul 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1441
ALTIN
485.100
DOLAR
8.2228
STERLİN
11.5364
EURO
9.9825
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'nden sağanak yağış uyarısı!
Son Dakika
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'nden sağanak...
Maldivler tatilinden dönen Hande Erçel'in son pozu 'Aşk yaramış' dedirtti!
Maldivler tatilinden dönen Hande Erçel'in...
Tam kapanmada marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanmada marketler kaça kadar açık?
Son Dakika
Tam kapanmada marketler kaçta kapanıyor?...
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda dikkat çeken ayrıntı!
Son Dakika
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda dikkat...

Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Pendik'te yaşanan acı olayda, Kızılkaya ailesinin 6 yaşındaki oğlun Aslan Kızılkaya, ailesiyle birlikte ziyarete gittiği evin önünde oyun oynadığı esnada forkliftin altında kalarak can verdi.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Takip Et:

6 yaşındaki bir çocuğu ölümüyle sonuçlanan acı olay bugün İstanbul Pendik'te yaşandı.

Kızılkaya ailesinin 6 yaşındaki çocukları Aslan Kızılkaya bugün ailesiyle birikte Pendik'te cenaze evine ziyarete gitti.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK, FORKLİFTİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ


Küçük çocuk ailesi evdeyken, dışarıya çıkıp kapının önünde oyun oynamaya başladı. Sokakta diğer çocuklar ile oyun oynarken koşan  Kızılkaya, iddialara göre seyir halinde olan sürücüsünün Hasan Ç. olduğu bir forkliftin altında kaldı. Olayı fark eden çevredekiler hemen çocuğu kurtarmak için kaza yerine koştu ve ekiplere haber verdi.

Bu esnada sürücü Hasan Ç. panik halinde olay yerinden kaçmaya çalıştı ve mahalleli de onu kovaladı. Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Aslan Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken,Forklift sürücüsü gözlatına alınarak karakola götürüldü.


Son Güncelleme: 07.05.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazaPendik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kumar baskınında polisten kaçmak için tuvalete ve tezgah altına saklandılar
Kumar baskınında polisten kaçmak için tuvalete ve tezgah altına saklandılar
Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü
Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü
Kilosu 10 bin liraya sığır eti! Kasap taleplere yetişemiyor..
Kilosu 10 bin liraya sığır eti! Kasap taleplere yetişemiyor..
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Özel hastane sağlık raporu ehliyet için geçerli olur mu?
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Özel hastane sağlık raporu ehliyet için geçerli olur mu?
Saksıda hangi sebze ve meyveler yetiştirilebilir?
Saksıda hangi sebze ve meyveler yetiştirilebilir?

Popüler Haberler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.