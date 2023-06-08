Garanti Bankası'nda hesabı olanlar acele etsin! Bedava bilgisayar dağıtımı başladı: Bunu yapanlar alabilecek

Garanti BBVA, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya duyurusu yaptı. Banka, resmi internet sitesi üzerinden çeşitli kategorilerde düzenlediği kampanyalarına bir yenisini eklediğini açıkladı. Yeni duyuruya göre, Garanti Bankası müşterilerine bilgisayar hediye edecek. Bu özel kampanya kapsamında, 50 adet Monster Tulpar oyun bilgisayarı dağıtılacak.

Garanti BBVA'nın düzenlediği kampanya ile Garanti BBVA Mobil uygulamasına müşteri olanlar, 50 şanslı kişiden biri olarak Monster Tulpar oyun bilgisayarlarından birini kazanma fırsatını yakalayacaklar.

KAMPANYA KOŞULLARI NELER?





Kampanya, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izniyle gerçekleştiriliyor ve 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren başlayıp 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

Çekiliş, 17 Temmuz 2023 tarihinde U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve çekiliş sonuçları 21 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Gazetesi'nde ilan edilecek.

Kampanyaya katılmak için Türkiye genelindeki Garanti BBVA müşterilerinin, belirtilen tarihler arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını IOS veya Android işletim sistemli telefonlarına indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip etmeleri gerekiyor. Kampanyaya her yeni müşteri 1 çekiliş hakkıyla katılabilecek.

Çekilişte, 50 talihli Monster Tulpar T7 V20.5 17,3" Oyun Bilgisayarı kazanacak. Çekiliş sonuçları 21 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek ve asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta veya gazete ilanıyla bildirim yapılacak. İkramiye kazanan talihlilerin gerekli belgeleri ve iletişim bilgilerini belirtilen tarihler arasında sağlamaları gerekmektedir.

Garanti BBVA'nın bu özel kampanyasıyla müşteriler, çekilişe katılarak hayallerindeki Monster Tulpar oyun bilgisayarını kazanma şansı elde edecekler. Unutmayın, başvuru için belirlenen tarihleri kaçırmamanız önemlidir.