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Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde Bir Fabrikada Yangın Çıktı

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Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde Bir Fabrikada Yangın Çıktı
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sağlık ürünleri fabrikasında çıkan yangında, itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Yangın havadan dron ile görüntülendi ve fabrikanın büyük bir kısmına yayıldığı görüldü. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikanın çatı kısmı çöktü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Yangın, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir sağlık ürünleri fabrikasında çıktı.

Yangın ihbarı sonrası olayın gerçekleştiği yere birden fazla sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yollandı.

Olay yerine gelmiş olan itfaiye ekipleri, kısa zamanda fabrikayı saran yangına müdahalede bulundu.

Fabrika yangını havadan dron ile görüntülendi

İtfaiye ekiplerinin yangına yoğun müdahalesi devam ederken yangının çıktığı fabrika havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin yangına müdahale çabaları yer alırken, yangının fabrikanın büyük bir kısmına yayılmış olması ve gökyüzünü kaplayan dumanlar dikkat çekti.

Dumandan etkilenmiş olan 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan yangın nedeni ile dumandan etkilenmiş olan 10 kişinin sağlık personelleri tarafından olay mahalinde gerçekleştirilen müdahale sonrası ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının etkisiyle fabrikanın çatı kısmı çökerken itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Said Vakkas Yağcı

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