Gaziantep'te Kar Havadan Görüntülendi: Kale ve Kamil Ocak Beyaza Büründü

Gaziantep'te gece başlayan kar, kent merkezini ve tarihi alanları beyaza bürüdü; drone görüntüleri, kar kalınlığı ve belediye çalışmalarını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:33
Gaziantep'te Kar Havadan Görüntülendi: Kale ve Kamil Ocak Beyaza Büründü

Gaziantep'te kar manzarası havadan görüntülendi

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezindeki tarihi mekanlar ve rekreasyon alanları dron ile kaydedildi.

Havadan görüntülerde ön plana çıkan noktalar

Havadan alınan görüntülerde Gaziantep Kalesi, Kamil Ocak Millet Bahçesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile kentin tarihi yerlerinin beyaz örtüyle kaplandığı görülüyor. Dron görüntüleri, kentin karla kaplanmış dokusunu çarpıcı açılarla yansıtıyor.

Karın etkisi ve ölçümler

Kar yağışının bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor. Kent merkezinde ölçülen kar kalınlığı 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Yoğun yağış nedeniyle bazı önlemler alındı ve günlük yaşam etkilendi.

Belediye çalışmaları ve kent yaşamı

Yoğun kar nedeniyle okullar tatil edilirken, çocuklar ve vatandaşlar karın tadını çıkardı. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için belediye ekipleri ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

