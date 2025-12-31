Gaziantep'te Karla Mücadelede Yapay Zeka: Akıllı Ulaşım ile Anlık Müdahale

Gaziantep'te Yapay Zeka ile Karla Mücadele

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kar yağışına karşı klasik yöntemleri geride bırakarak yapay zeka destekli akıllı ulaşım sistemlerini devreye aldı. Şehir genelindeki ulaşım ağı, sahadan gelen verilerle anlık olarak izleniyor, analiz ediliyor ve yönetiliyor.

Akıllı Ulaşım ve İzleme

400 noktada trafik yoğunluğu, yol durumu ve hava şartları Trafik Koordinasyon Merkezi üzerinden anlık takip ediliyor. Kentte kurulu akıllı ulaşım altyapısı sayesinde müdahale ekipleri ihtiyaç duyulan noktalara saniyeler içinde yönlendiriliyor; böylece sistem güvenli ve kesintisiz ulaşıma dönüşüyor.

Çağrı ve Veri Tabanlı Müdahale

Vatandaşlardan gelen ALO 153 ve GİKOM çağrıları dijital sistemler aracılığıyla değerlendirilerek sahaya anında yansıtılıyor. Her bildirim, ekiplerin hızlı ve doğru konumlandırılmasında aktif rol oynuyor; kar yağışı süreci veri temelli senaryolarla yönetiliyor.

Genel Sekreter Sezer Cihan'ın Açıklaması

Çalışmaları yerinde inceleyen ve son durum hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, şunları söyledi: "Trafik Koordinasyon Merkezimizde 400’e yakın noktayı, kavşağı yapay zeka ile kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz kavşaklar ve yollarda herhangi bir tıkanma olduğunda uzaktan bunu görerek tıkanan noktaya anında müdahale ediyoruz. Bu da bizim son zamanlarda yaptığımız yatırımların sonucu. Yapay zeka ve teknoloji ile sahada araç ve personelin koordinasyonunu tek bir merkezden sağlayarak anında müdahale ediyoruz. Gelen şikayette gidilip gidilmediğini anlamak için de bütün araç ve iş makinalarımızda takip sistemi ile kontrol sağlıyoruz. Bir bulvardan, caddeden kaç sefer geçilmiş görebiliyoruz. Her bir noktada ana arterlerde çalışmalarımız devam ediyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, zorlu hava şartlarında dahi kontrolü elinde tutan, teknolojiyle yönetilen ve kriz anlarında hızlı karar alabilen bir şehir modeliyle vatandaşların güvenliğini öncelikli tutmaya devam ediyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR YAĞIŞINA KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDA KLASİK YÖNTEMLERİ GERİDE BIRAKARAK, YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİ DEVREYE ALDI. ŞEHİR GENELİNDEKİ ULAŞIM AĞI, AKILLI SİSTEMLER SAYESİNDE SAHADAN GELEN VERİLERLE ANLIK OLARAK İZLENİYOR, ANALİZ EDİLİYOR VE YÖNETİLİYOR.