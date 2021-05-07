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Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü

Gaziosmanpaşa'da bulunan çok katlı terk edilmiş bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenler çıkan yangına müdahale eden itfaiye personeli Hasan Demirci dengesinin kaybederek aşağıya düştü ve yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi.

07 Mayıs 2021 Cuma 10:21
Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü
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İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde meydan gelen yangında gelen  son dakika bilgisine göre Bağlarbaşı Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan çok katlı ve kullanılmayan bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken yangının yaşandığı bölgeye  haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına hemen müdahale eden itfaiye erlerinden Hasan Demirci biranda dengesinin kaybederek aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle bacağından yaralanan itfaiye eri olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan çıkan yangın kısa süre içinde ekipler tarafından kontrol altına alınırken, olayla ilgili olarak incemele başlatıldı.


Son Güncelleme: 07.05.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
YangınGazipsmanpaşa
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