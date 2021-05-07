Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde meydan gelen yangında gelen son dakika bilgisine göre Bağlarbaşı Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan çok katlı ve kullanılmayan bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyürken yangının yaşandığı bölgeye haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına hemen müdahale eden itfaiye erlerinden Hasan Demirci biranda dengesinin kaybederek aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle bacağından yaralanan itfaiye eri olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan çıkan yangın kısa süre içinde ekipler tarafından kontrol altına alınırken, olayla ilgili olarak incemele başlatıldı.