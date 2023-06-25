Gazipaşa'da Genç Kızlara Patlayıcı Atıldı

Gazipaşa'da seyir halindeki bir otomobilden yaya kaldırımında ilerleyen 2 genç kızın üzerine patlayıcı atıldı. F.S ve E.K adlı genç kızların yüzüne, koluna ve ayaklarına isabet eden patlayıcı sonrası vücutlarında yanıklar oluştu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, genç kızlar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve şikayetçi oldu. Olayın olduğu yer Gazipaşa'nın en işlek caddesi ve o saatte bu iş yerleri de açıktı. F.S, "Gerekli cezayı almalarını istiyoruz" dedi.