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Gebze'de Alkollü Sürücü Polis Ekiplerince Yakalandı

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Gebze'de Alkollü Sürücü Polis Ekiplerince Yakalandı
Gebze Mezarlığı önünde gerçekleşen trafik uygulamasında polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Volkswagen minibüs sürücüsünü kovalamaca sonucu yakaladı. Minibüs sürücüsüne yapılan alkol testi sonucu alkollü olduğu tespit edildi. Araçta kaza izleri de görüldü.

Gebze Mezarlığı önünde gerçekleşen trafik uygulamasında polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Volkswagen minibüs sürücüsünü kovalamaca sonucu yakaladı. Minibüs sürücüsüne yapılan alkol testi sonucu alkollü olduğu tespit edildi. Araçta kaza izleri de görüldü.

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