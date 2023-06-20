Gebze'de Alkollü Sürücü Polis Ekiplerince Yakalandı
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Gebze Mezarlığı önünde gerçekleşen trafik uygulamasında polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Volkswagen minibüs sürücüsünü kovalamaca sonucu yakaladı. Minibüs sürücüsüne yapılan alkol testi sonucu alkollü olduğu tespit edildi. Araçta kaza izleri de görüldü.
Gebze Mezarlığı önünde gerçekleşen trafik uygulamasında polis ekipleri, dur ihtarına uymayan Volkswagen minibüs sürücüsünü kovalamaca sonucu yakaladı. Minibüs sürücüsüne yapılan alkol testi sonucu alkollü olduğu tespit edildi. Araçta kaza izleri de görüldü.
Yaşam
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