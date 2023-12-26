Gece yarısı flaş vize kararı! 6 ülke için vize kaldırıldı: Kanada, ABD ve...

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karar, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kanada, Suudi Arabistan ve Umman vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bu karar, umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının söz konusu ülkelerden Türkiye'ye yapacakları ziyaretlerde vize işlemleriyle uğraşmadan daha uzun bir süre kalmalarına olanak tanıyacak.





Bu düzenleme, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında alındı ve altı ülkenin vatandaşlarının Türkiye'ye daha rahat seyahat etmelerini sağlamak amacı taşıyor. Türkiye, bu adımla turizmi canlandırmayı, diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi ve ülkede daha fazla misafiri ağırlamayı hedefliyor.