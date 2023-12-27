Geçen haftayı aratacak günler başlıyor! 10 il için tehlike çanları çaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesinde ülke genelinde hava bulutlu geçecek. Kuzey ve Doğu'da sağanak yağış bekleniyor. Yağışların doğu-orta Anadolu, doğu Akdeniz'de Toroslar, iç kesimler ve batı yaylalarda genel olarak sağanak yağmur, sağanak, yer yer karla karışık yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz kıyıları ve bazı iç kesimlerde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Mevsim normalleri civarında

Hava sıcaklığı önemli ölçüde değişmeyecek. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin edilmekte.

Rüzgar koşulları: Güney ve güneybatıdan hafif ila orta şiddette esecek

Rüzgârın ağırlıklı olarak güney ve güneybatı yönlerden, zaman zaman orta şiddette esmesi bekleniyor. İç kesimlerde, kuzeyde ve batıda bazen kuvvetli rüzgarlar (40 ila 70 km/saat) görülür.





Şiddetli Yağmur Uyarısı: Güvenli ve dikkatli olun

Yağışların belirlenen bölgelerde yerel şeklinde kuvvetli olması beklenmekte. Bu nedenle yağmur sırasında ani sel, su baskını, lokal dolu, trafik aksamaları, kuvvetli rüzgar şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların güvenli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Dikkatli olun, önleminizi alın

Rüzgârın Marmara, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Bu hava şartlarında vatandaşların güvenliklerini sağlamak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu uyarıları büyük önem taşıyor.