Gelinliği damatlığı hazırlayın! Aralık ayına kadar evlenecek burçlar belli oldu

BOĞA BURCU

Onları aşka inandırmış olan biriyle tanışmaları için şanslı bir zaman olacak. Kiminle evleneceklerini biliyorlar, bu yüzden ikinci adımı düşünmeden atacaklar.

ASLAN BURCU

Eşleri için her şeyi veren sadık aşıklardır. Partnerini mutlu etmeye gelince, elimden gelen her şeyi yaparlar. 2023'te evlenmeleri çok muhtemel.

BAŞAK BURCU

Muhtemelen 2023'te ruh eşleriyle evlenecekler. Sonunda büyük bir düğün planlayabilmek için biriyle geçinmenin ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. 2023 onun için özel hayatında da mutlu bir yıl olacak.





TERAZİ BURCU

2023 Terazi için çok şanslı bir yıl olacak. İhtiyaçlarını karşılarken kendilerini özel olarak hissettiren bir partner bulacaklar. Evren onlara istikrarlı bir gelecek için rehberlik edecek.

YAY BURCU

Yay burcu için evlilik çanları nihayet çalacak ve doğru kararları verebilecektir. Olasılıklara açık olacaksınız. Evlilik hayatlarını çok sayıda sürpriz beklemektedir.

EVLİLİKTEN UZAKLAŞAN BURÇLAR

Koç, İkizler ve Yengeç burçlarının yanı sıra Akrep, Oğlak, Kova ile Balık burçlarının 2023'te ne olursa olsun evlilikten kaçınacakları bilinmektedir. Henüz ciddi bir şekilde bağımlı olmak istemiyorlar, bu yüzden bekar olmaktan keyif alacaklar.