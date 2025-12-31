GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti

Gediz Nehri'nin korunmasına adanmış yaşam, Salihli'de son buldu

Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Başkanı olarak Gediz Nehri'nin korunmasına ömrünü adadı. Salihli'de geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Uzun yıllar boyunca Gediz Havzası’nın korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük emek veren Kilimcigöldelioğlu’nun ani vefatı, ailesi, sevenleri ve çevre camiasında derin üzüntü yarattı.

Şener Kilimcigöldelioğlu için Hamidiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildiği yer Asri Mezarlık oldu.

Cenaze törenine; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, GEMA Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kilimcigöldelioğlu’nun vefatı, Gediz Havzası’nın korunmasına yıllarca hizmet etmiş bir ismin kaybı olarak çevre camiasında derin iz bıraktı.

