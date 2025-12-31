DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,55 -0,11%
ALTIN
6.002,29 -0,01%
BITCOIN
3.827.362,38 -1,34%

GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti

GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Nehri'nin korunmasına ömrünü adayan çevreci lider, Salihli'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:51
GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti

GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti

Gediz Nehri'nin korunmasına adanmış yaşam, Salihli'de son buldu

Şener Kilimcigöldelioğlu, Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Başkanı olarak Gediz Nehri'nin korunmasına ömrünü adadı. Salihli'de geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Uzun yıllar boyunca Gediz Havzası’nın korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve ağaçlandırma çalışmalarına büyük emek veren Kilimcigöldelioğlu’nun ani vefatı, ailesi, sevenleri ve çevre camiasında derin üzüntü yarattı.

Şener Kilimcigöldelioğlu için Hamidiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildiği yer Asri Mezarlık oldu.

Cenaze törenine; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, GEMA Vakfı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kilimcigöldelioğlu’nun vefatı, Gediz Havzası’nın korunmasına yıllarca hizmet etmiş bir ismin kaybı olarak çevre camiasında derin iz bıraktı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE GEDİZ NEHRİ’NİN KORUNMASINA ÖMRÜNÜ ADAYAN GEDİZ HAVZASI EROZYONLA...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE GEDİZ NEHRİ’NİN KORUNMASINA ÖMRÜNÜ ADAYAN GEDİZ HAVZASI EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA, ÇEVRE VE KALKINMA VAKFI (GEMA) BAŞKANI ŞENER KİLİMCİGÖLDELİOĞLU, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE GEDİZ NEHRİ’NİN KORUNMASINA ÖMRÜNÜ ADAYAN GEDİZ HAVZASI EROZYONLA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı
2
Erzincan’da Kar ve Tipi Etkili: 341 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Gümüşhane'de Kar Tatili Çocuklara Eğlenceye Dönüştü
4
Kızılay ve AFAD, Pülümür'de Kar Altında Gıda Kolisi Dağıttı
5
ASAT'tan Alanya'ya 330 milyon TL'lik içme suyu yatırımı
6
GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları