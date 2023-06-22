Gemlik'te Seyyar Asansör Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Eşref Dinçer Mahallesi, Yeni Bahar Sokak'ta dün gerçekleşen olayda, yakınlarına taziye amacıyla gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Çelik ve Salfura Kader isimli vatandaşların, binanın dışına yapılmış olan seyyar asansörü kullandıkları sırada halat koptu.

Asansördeki 4 kişi, yaklaşık 10 metreden zemin kata düşerken, olayın gerçekleştiği yere 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı.

Yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılmış olan tüm müdahalede rağmen Fatma Çelik ve Salfura Kader yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi hastanede sürerken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi Adli Tıp Kurumuna morguna yollandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.