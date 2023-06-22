  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Gemlik'te Seyyar Asansör Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gemlik'te Seyyar Asansör Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Yayınlanma:
Gemlik'te Seyyar Asansör Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Gemlik'te gerçekleşen seyyar asansör faciasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gemlik'te Seyyar Asansör Faciası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Eşref Dinçer Mahallesi, Yeni Bahar Sokak'ta dün gerçekleşen olayda, yakınlarına taziye amacıyla gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Çelik ve Salfura Kader isimli vatandaşların, binanın dışına yapılmış olan seyyar asansörü kullandıkları sırada halat koptu.

Asansördeki 4 kişi, yaklaşık 10 metreden zemin kata düşerken, olayın gerçekleştiği yere 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı.

Yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılmış olan tüm müdahalede rağmen Fatma Çelik ve Salfura Kader yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi hastanede sürerken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi Adli Tıp Kurumuna morguna yollandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını
Adana'nın Çukurova ilçesinde orman yangını
Serdivan'da Motosikletli Adamın İlginç İsteği
Serdivan'da Motosikletli Adamın İlginç İsteği
Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Bursa'nın Yıldızbağları'nda Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Arsuz'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Arsuz'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Devam Ediyor
Muğla'da Orman Yangını: Ekipler Söndürme Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını
Kaş İkizce Mahallesi'nde Orman Yangını
Muğla Sarıana Mahallesi'nde Orman Yangını
Muğla Sarıana Mahallesi'nde Orman Yangını
Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı
Çayda Çıra Mahallesi'nde Büyük Şaşkınlık: Ekmekte Hamam Böceği Çıktı