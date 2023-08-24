Genç girişimcilere müjde: KOSGEB büyük desteğini açıkladı!

KOSGEB genç girişimcilere verilecek yeni desteklerini tek tek duyurdu. Büyük destekler başlıyor! Peki başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ BAŞLADI

KOSGEB genç girişimcileri desteklemek için sık sık yeni programlar düzenlemeye devam ediyor. KOSGEB girişimci vatandaşlara kredi ve hibe desteklerini sürdürüyor ve insanlar bu şekilde sermaye ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Girişimlerinden önce eğitim almak isteyen kişilere düşündükleri iş sektörüyle ilgili eğitimler veriliyor. KOSGEB girişim yapılacak konularda başarılı olunması için iş planı desteği vermeyi de ihmal etmiyor. KOSGEB teknoloji alanında olan projeler ve işler için de özel destek programları sunmaya devam ediyor.





İşinizin performansının artması için işletme danışmanlığı, ulusal ve uluslararası fuar desteği, inovasyon ve Ar-Ge finansal desteği, sertifikasyon ve kalite standartları destekleri de KOSGEB tarafından girişimcilere verilen destekler arasında yer alıyor. KOSGEB desteklerinden faydalanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, bazı programlar için yaş şartı, mesleki yeterlilik ya da eğitim gerekliliği, proje ya da iş planı sunulması şartları aranıyor. KOSGEB ilk önceliğini küçük ve orta işletmelere veriyor. Destek programları iş sektörüne ve işletme ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Maddi destekler yine sektöre göre hibe, faizsiz kredi, geri ödemeleri kredi şeklinde veriliyor. Destek tutarları işletme büyüklüğü, faaliyet alanı ve projeye göre değişkenlik gösteriyor.