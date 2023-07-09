Genç kadın sevgilisinin yanına gelince bakın ne oluyor! Akıllara durgunluk veren olay

Nault ile ilişkilerin başladığı uygulama üzerinden tanıştığı Steve Johnson’ın ilişkisi aralarındaki bağ yakınlık kurana kadar muhteşem ilerliyordu. Devamında Nault’un vücudunda kızarıklıklar ve döküntüler meydana

Nault, geçmiş zamanda egzama ve cilt hastalıklarıyla mücadele etmiş birisi olarak bu durumun üzerinde durmadı. Fakat belli bir süre sonra sorunu sevgilisi ile bağdaştırmaya başladı. Belirtilerin sadece Johnson’ın yanındayken ortaya çıktığını ve yanından ayrıldıktan sonra geçtiğini fark etmesiyle beraber olay ortaya çıktı.

tüm olayın gözlerinin kaşıntısıyla başladığını söyleyen 22 yaşındaki genç kız, başta sevgilisinin evinin havasından ötürü bunların olduğunu düşünmüş. Johnson, çamaşır deterjanlarını, banyo malzemelerini ve parfümünü değiştirse de Nault’un vücudunda ki durumlar devamlılık gösterdi.





Durumun dermatloğa taşınmasıya beraber alerji uzmanı ve göz doktoruna giden Nault’un hastalığına net bir yanıt verilemezken, bu reaksiyonun sebebinin Johnson olabileceği yönünde kesin kararlara vardı.

Sosyal medya kullanıcılarına Nault’un alerjisi erkek arkadaşının onu aldatmasından kaynaklanıyor.

Çıkan iddialar üzerine Nault bu duruma inanmasada yaşananların ikisi için de çok stresli olduğunun altını çizerek Nault “Gün sonunda beni tanımıyorlar, onu tanımıyorlar ve bizim ilişkimizi bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.