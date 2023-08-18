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Gençler hareketsiz kalmayacak: Yaz boyu ücretsiz spor aktiviteleri

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Gençler hareketsiz kalmayacak: Yaz boyu ücretsiz spor aktiviteleri
Gençler artık yeteneklerini keşfedebilecek! Hem de ücretsiz! Tüm detaylar haberimizde.

Gençlerin eğitim öğretim tatili devam ederken yeteneklerini keşfedebilmeleri için ücretsiz programlar başladı! Başvuru tarihlerini kaçırmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

GENÇLER YETENEKLERİNİ ÜCRETSİZ KEŞFEDİYOR 

Kırıkkale Gençlik Spor Müdürlüğü yaz spor okullarını gençlere ücretsiz sunmaya devam ediyor. İl Müdürlüğü gençlere tam 28 farklı dalda 65 deneyimli antrenörü gençlerle buluşturuyor. 

gençlere ücretsiz spor aktiviteleri başladı

Aktiviteler 16 farklı tesiste yapılıyor. Yaz spor okulları ise 29 Ağustos tarihine kadar sürüyor. İl Müdürlüğü tarafından yapılan spor aktiviteleriyle gençlere yaz boyu spor alışkanlığı kazandırılması, sağlıklı yaşama teşvik, gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi amaçlanıyor. Yapılan birçok farklı daldaki aktivitelerle gençler hem boş vakitlerini dolu dolu değerlendiriyor hem de yetenekleri olan alanları keşfetme şansını uzman eğitmenlerle birlikte kazanmış oluyorlar.

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