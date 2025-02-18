Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

Çalışma Bakanlığı'ndan Gençlere Büyük Destek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin kariyer yolculuklarında önemli bir destek aldıklarını müjdeledi. İş arayan gençlere umut verecek olan İşbaşı Eğitim Programı ile 13 farklı meslek grubunda eğitim alacak gençler, aylık 22 bin 104 TL destek ödemesi alacak. Meslek lisesi mezunları ise bu tutar ile birlikte toplamda 28 bin 736 TL kazanma fırsatına sahip olacak.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Bakan Işıkhan, programın gençler için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, gençlerin iş hayatına adım atmadan önce gerekli tecrübeleri kazanmalarının ve maddi açıdan desteklenmelerinin hedeflendiğini belirtti. Bu sayede, gençler hem eğitim alacak hem de devletin sunduğu imkanlardan faydalanarak mali destek elde edecekler.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

İşbaşı Eğitim Programına katılmak isteyen gençler, bulundukları şehirdeki İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri'ne şahsen başvurabilir ya da İŞKUR’un e-Şube online platformu üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Meslek Lisesi Öğrencilerine Ek Avantaj

Programda meslek lisesi mezunları için sağlanan ek avantajlar dikkat çekiyor. Kendi alanlarında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan bu gençler, standart desteğe ek olarak yüzde 30 daha fazla destek alacak. Böylece, günlük 1.105,25 TL kazanç elde edebilir ve ayda 26 gün programa katıldıklarında toplamda 28 bin 736 TL gelir elde edebilirler.

Program Süresi ve Meslek Grupları

Haftalık en fazla 45 saat süren program, bilişim ve imalat sektörlerinde maksimum 6 ay, diğer alanlarda ise 3 ay sürecektir. Ancak, siber güvenlik, bulut bilişim gibi geleceğin meslekleriyle ilgili program süreleri 9 aya kadar uzanabilecek.

İşbaşı Eğitim Programındaki Meslek Grupları

İşbaşı Eğitim Programı, gençlere geniş bir meslek seçeneği sunmaktadır. Program kapsamında yer alan 13 meslek grubu şunlardır:

Metal Teknolojisi

Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Makine ve Tasarım Teknolojisi

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

Gemi Yapımı

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Muhasebe ve Finansman

Gıda Teknolojisi

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

İnşaat Teknolojisi

Sağlık Hizmetleri

Bilişim Teknolojileri

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Bakan Işıkhan, programın kapsamının sürekli olarak genişleyeceğini ve yeni meslek alanlarının ekleneceğini müjdeleyerek gençlere kariyer planlamalarında önemli bir fırsat sundu.