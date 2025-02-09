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Giresun'un Kümbet Yaylası'nda Doğa Tutkunları Kar Festivalinde Buluştu

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, doğa tutkunlarını ağırladı. Katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:27
Giresun'un Kümbet Yaylası'nda Doğa Tutkunları Kar Festivalinde Buluştu

Giresun'da Doğa Hayranları Kar Festivali İçin Bir Araya Geldi

Giresun'un etkileyici doğası, kış mevsiminde beyaza bürünmüş ormanlarıyla göz kamaştırırken, bu güzellikler Kümbet Yaylası'nda düzenlenen kar festivali ile taçlandırıldı. Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı yaylada gerçekleşen festival, doğaseverler için unutulmaz anlar sundu.

Halk Oyunları ve Kış Kampı Deneyimi

Festival, Koçkayası mevkisinde bir otel işletmesi tarafından düzenlendi. Etkinlik boyunca, katılımcılar horon ve tulum eşliğinde halk oyunları gösterileri izleyerek keyifli vakit geçirdiler. Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) sponsorluğunda kurulan kamp alanında doğa tutkunları, kış kampı deneyimi yaşama imkânı buldular. Ayrıca, Çotanak ve KONOFF off-road kulübü üyeleri, araçlarıyla yaylada keyifli gezintiler gerçekleştirdi.

Yöresel Lezzetler ve Eğlence

Katılımcılar, çocuklarıyla birlikte kızaklar eşliğinde keyifli anlar yaşarken, festivalde sunulan yöresel lezzetlerden karalahana çorbası ile damaklarının tadını da çıkardılar. Dereli Kaymakamı Emrah Azman, festival ile Kümbet Yaylası'nın tanıtıldığını belirterek, yaylanın kış turizminde önemli bir alternatif olarak öne çıktığını aktardı.

Katılımcılardan Olumlu Yorumlar

Festivale katılan GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, katılımcılara kış şartlarında çadır kurma ve hayatta kalma eğitimleri verildiğini belirtti. Kılıç, “Kış şartlarında çadırda hayatını idame ettirmek zor bir şey ve riskli bir durum. Güvenli bir alanda festival ile birleştirerek sporcularımıza bu deneyimi kazandırmak doğa sporları adına büyük kazanç,” dedi.

Ordu'dan katılan Hülya Yıldız ise, “Geçen yıl gelmek istedik ama nasip bu yılmış. Yaylayı da seviyoruz, Kümbet Yaylası’na ilk kez geldik ve çok beğendik,” diyerek olumlu duygularını paylaştı. Otel Müdürü Durmuş Coşkun, festivalin daha fazla kış turizmi potansiyeli yaratmak için düzenlendiğini belirtti ve katılımın şehir içi ve dışından, hatta yurt dışından gelen misafirlerle oldukça güzel olduğunu vurguladı.

Festivale, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu da katılarak etkinlikte yer aldı. Bu anlamlı festival, Kümbet Yaylası'nın kış turizmi alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar...

Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi.

Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar...

Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi.

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