Giysilere bulaşan fondöten lekesini mıknatıs gibi çeken yöntem!

Fondöten bulaşmış giysilerdeki bu zorlu kir nasıl çıkarılır? Bu sorunun cevabını beş şekilde açıkladık. Fondöten lekelerin nasıl çıkarılacağını ve detayları haberimizde..

Giysilere bulaşan fondöten lekesini mıknatıs gibi çeken yöntem!
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FONDOTEN LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Fondöten lekelerini çıkarmanın 5 yolu şöyle:

- Hızlı Eylem

- Süt

- Oksijenli Su

- Limon Suyu

- Leke Çıkarıcı Sprey veya Jel

Giysilere bulaşan fondöten lekesini çıkarma yöntemleri

HIZLI EYLEM

* Leke yeniyse hemen giderin ve fazla fondöteni temiz bir kağıt havlu ya da peçeteyle hafifçe silin.

* Lekeyi hafif nemli bir bezle silin. Hemen müdahale ne kadar erken yapılırsa lekelerin kumaşa nüfuz etme ihtimali o kadar azalır.

* Leke hala görünüyorsa leke çıkarıcıyla lekeyi fırçalayın ve kumaşı yıkayın.

SÜT İLE ÇIKARMA

* Lekenin üzerine taze süt dökün ya da sütü bir bezin üzerine döktükten sonra lekenin üstğne yerleştirin.

* Süt, fondöteninizdeki leke pigmentlerinin çözülmesine yardımcı olacaktır.

* Lekeyi sütle hafifçe ovalayın veya süte batırılmış bir bezle lekeyi iyice silin.

* Kumaşı normal şekilde yıkayıp kurulayın.

Giysilere bulaşan fondöten lekesini çıkarma yöntemleri

OKSİJENLİ SU

* Lekenin üzerine peroksiti (hidrojen peroksit) dökün.

* Oksijenli su lekenin incelmesine yardımcı olur.

* Lekeyi bir bezke veya süngerle hafifçe ovalayın

* Lekeyi çıkardıktan sonra kumaşınızı temiz suyla durulayarak yıkayın.

LİMON SUYU

* Lekenin üzerine taze sıkılmış limon suyu dökün veya kumaşın üzerine limon suyunu döküp lekenin üstüne yerleştirin.

* Limon suyu fondöten lekelerinin azaltılmasına ve çıkarılmasına yardımcı olur.

* Lekeyi limon suyu ile hafifçe ovalayın ve birkaç dakika kadar bekleyin.

* Kumaşı normal şekilde yıkayıp kurulayın.

Giysilere bulaşan fondöten lekesini çıkarma yöntemleri

LEKE ÇIKARICI SPREY VEYA JEL

* Lekeye leke çıkarıcı sprey veya jel püskürtün, yada uygulayın.

* Ürün talimatlarına göre bekleyin (yaklaşık 5-10 dakika).

* Lekeyi bir fırça ya da süngerle yavaşça fırçalayın.

* Kumaşı talimatlara göre yıkayıp kurutun.

Kumaşın türüne bağlı olarak fondöten lekelerini çıkarmanın farklı yöntemlerinin daha etkili olabileceğini unutmayın. Bu yöntemi kullanmadan önce, kumaşta herhangi bir yan etkisi ya da renk değişikliği olup olmadığını kontrol edebilmeniz adına hafif bir test yapmanızı öneririz. Ayrıca lekenin kumaş üzerinde kalma süresi ve lekenin yoğunluğu çıkarma işlemini etkileyebilmektedir.

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