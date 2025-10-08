Glen Hansard Türkiye'de İlk Kez: İstanbul ve Ankara Konserleri

Oscar ödüllü müzisyen hayranlarıyla buluşuyor

Oscar ödüllü müzisyen Glen Hansard, ilk kez Türkiye sahnesine çıkıyor. Piu Entertainment organizasyonuyla sanatçı 11 Kasım'da İstanbul Zorlu PSM'de, 13 Kasım'da ise Ankara MEB Şura'da konser verecek.

Dublin sokaklarında 1980'lerin başında müzik yaparak kariyerine başlayan Hansard, 1990'da kurduğu The Frames ile kısa sürede İrlanda'nın önde gelen müzisyenlerinden biri haline geldi. The Frames, 1996'da Fitzcarraldo ve 2004'te Burn the Maps albümleriyle ulusal başarı yakaladı ve Bob Dylan gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaştı.

Başrolünü üstlendiği Once filmiyle 2006'da uluslararası şöhrete kavuşan Hansard, filmin unutulmaz şarkısı Falling Slowly ile Oscar ödülünün sahibi oldu. Filmden uyarlanan Once The Musical Broadway'de sahnelenerek 8 Tony ödülü kazandı.

Solo kariyerinde de dikkat çeken Hansard, Rhythm and Repose, Didn't He Ramble ve son albümü This Wild Willing ile dünya çapında turnelere çıktı; Carnegie Hall ve Sydney Opera House gibi prestijli salonlarda sahne aldı.

Sınırlı sayıdaki konser biletlerine biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.