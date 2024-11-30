Gölcük Tabiat Parkı Hafta Sonunu Doğayla Geçirenleri Ağırladı

Gölcük Tabiat Parkı, Doğa Severlerin Gözdesi Oldu

Gölcük'ün doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğa ile iç içe geçirmek isteyenleri ağırladı. Kent merkezine sadece 13 kilometre uzaklıkta bulunan bu eşsiz park, gelen ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sundu.

Kar Manzarası Eşliğinde Keyifli Anlar

Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren aralıklarla yağan kar, parkın doğal güzelliklerini daha da göz alıcı hale getirdi. Karın erimemesi, ziyaretçilere yer yer beyaz örtü ile kaplı manzaralar sundu. Tabiat parkına akın eden doğaseverler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, iskelede fotoğraf çektirerek ve belirlenen alanlarda piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar Kar Eğlencesinin Tadını Çıkarıyor

Parkta en çok eğlenenler ise çocuklar oldu. Kar ile oynayarak, karın keyfini çıkaran çocuklar, bu doğal atmosferde doyasıya eğlendi. Gölcük Tabiat Parkı, tüm ailelerin keyifli bir gün geçirebileceği bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.