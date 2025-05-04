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Gölcük Tabiat Parkı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı, bu hafta sonu yerli ve yabancı tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği bir mekan oldu.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 13:08
Gölcük Tabiat Parkı'nda Hafta Sonu Yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda Yoğun Ziyaretçiler

Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Gölcük Tabiat Parkı, bu hafta sonu yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan park, yaz aylarının gelişiyle birlikte ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Doğa Yürüyüşleri ve Piknik Keyfi

Günübirlik tatilciler, göl çevresinde keyifli yürüyüşler yaparken, iskelelerde güzel anılarını ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekildi. Piknik alanlarında açan sarı ve beyaz papatyalar, ziyaretçilere doğal bir atmosfer sağladı.

Araç Park Sorunu

Ancak bazı tatilciler, park alanlarının yoğunluğundan ötürü araçlarını Bolu-Seben kara yolunun kenarına park etmek zorunda kaldı. Bu durum, hafta sonu yoğunluğunun bir kez daha gözler önüne serdi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı...

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı...

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

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