Gölcük Tabiat Parkı'nda Ramazan Bayramı Yoğunluğu

Bayramda Doğa ile İç İçe Vakit Geçirme Fırsatı

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, doğanın güzellikleri ile iç içe olmak amacıyla Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Tatilciler, parkın sunduğu eşsiz manzarada huzur dolu anlar geçirmenin keyfini yaşadı.

Yoğun Ziyaretçi Akışı

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, birçok ilden gelen yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı. Günübirlik tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaparken, iskelelerde hatıra fotoğrafları çekilmeyi de ihmal etmedi. Aileler, piknik alanlarında bir araya gelerek güzel anlar geçirdi.

Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

Ramazan Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.