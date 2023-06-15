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Göle dönen yolda mahsur kalan aracın imdadına trafik polisleri yetişti

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Göle dönen yolda mahsur kalan aracın imdadına trafik polisleri yetişti
Şiddetli sağanak yağış nedeni ile göle dönen otoyolda mahsur kalan aracı, sürücüsü ve trafik polisleri iterek olduğu yerden çıkardı.

Şiddetli yağışın etkisi altına aldığı Rize'nin Ardeşen ve Pazar ilçesinde otoyollarda mazgalların tıkanması nedeni ile göletler oluştu. Ardeşen'de yolun ortasında mahsur kalan araç selektör yaparak polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Otomobilin olduğu yerden hareket edemediğini gören polis ekibi kendi araçlarından inerek aracın içerisindeki mahsur kalan vatandaşları kendi aracına aldı. Sonrasında ise mahsur kalan aracın sürücü ile aracı iterek göle dönen yoldan tümseğe çıkarttı. O anlarsa vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ömer Faruk Zenginal
 

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Yaşam
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