Gördüğünüz yerde koşarak kaçın! Değdiği yeri zehre boğuyor: Küçük ama öldürücü

Sidyen'in yaklaşık 80 km kuzeyinde yer alan Central Coast'ta olduğu bilgisi verilirken uzmanlar herkül adı verilen ölümsün Sidney huni yuvalı örümceğinin, ülkede bu zamana kadar yer alan en büyük erkek örneği olduğunu duyurdu.





7.9 cm uzunluğundaki ''Herkül'' parkta 2018 senesinde yer alan Colossus adı verilen erkekn huni yuvalı örümceğin rekorunu kırarken Herkül ise 1981 yılından bu zamana kadar panzehir programına katkıda bulunarak panzehir üretiminde gerekli zehir için sağıma olduğu belirtildi. Sidney huni yuvalı örümceklerin uzunluğu 1-5 cm arasında farklılık gösterirken dişiler büyük olsada erkeklerin ölümcül olduğu açıklandı.

