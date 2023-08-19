Göz testi ne zaman öleceğinizi söylüyor! Sosyal medyayı birbirine katan o test





İnanılmaz bir gelişme: Göz testiyle ömrünüzü görebilirsiniz! Uluslararası uzman ekibin araştırması, gözlerimizin biyolojik yaşla ölüm riski arasında ilişki olduğunu gösterdi. Gözlerimiz, bedenimizin genel sağlığını yansıtan bir aynadır. Gözün arkasında bulunan retina, ışığa duyarlı hücreler içeren bir tabakadır. Bu hücreler zamanla yıpranır ve sağlık durumumuzu yansıtarak problemlere yol açabilir. İşte detaylar...





GÖZ TESTİ İLE BİRLİKTE ÖMRÜNÜZÜ GÖRÜN!

İlginç Keşif: Göz Testi ile Yaşam Riski Öngörülebilir! 40 ila 69 yaş arasındaki 47,000 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, retinanın biyolojik yaşından daha yaşlı olan bireylerin gelecek on yıl içinde ölüm riskinin arttığını gösterdi. Bu farkı "retinal yaş farkı" olarak adlandıran uzmanlar, yüksek retinal yaş farkının kardiyovasküler hastalık veya kanser dışındaki sebeplerle ölme riskini yüzde 49 ila 67 artırdığını buldular.

Yapay Zeka ile Retina Yaşı Tespiti

Araştırmacılar, retinanın yaşını belirlemek için gelişmiş bir yapay zeka yöntemi olan "derin öğrenme"yi kullandı. Bu yeni teknoloji, daha az invazif, ekonomik ve hızlı sonuçlar sunarak diğer yöntemlere üstünlük sağlıyor.

Umut Verici Tarama Yöntemi

Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Mingguang He, retinanın hastalıkların tespitinde kullanılabilecek benzersiz ve erişilebilir bir pencere olduğunu vurguluyor. Bu çalışmaların gösterdiği üzere, retinal yaşın klinik açıdan önemli bir biyobelirteç olabileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, retinal yaş farkının artmasıyla ölüm riskinin yüzde 2 ila 3 arasında arttığını saptadılar. Bu bulgular, göz testlerinin sadece görme yeteneğini değil, aynı zamanda genel yaşam süresini tahmin etmede de kullanılabileceğini öne sürüyor. Gelecekte bu tür testlerin insanların sağlığına yönelik daha iyi öngörüler sunabileceği ve erken müdahale imkanları sağlayabileceği düşünülüyor. Retina yaşının, bireylerin yaşam süreleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilecek potansiyel bir araç olduğu görülüyor. Bu çalışma, göz sağlığıyla genel sağlık arasındaki bağlantıyı anlamamıza katkı sağlayarak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Bu keşif, gözlerimizin sadece görme işleviyle sınırlı olmadığını ve retinanın vücudumuzun genel sağlık durumunu yansıtan bir pencere olduğunu gösteriyor. Yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisinin bu alandaki kullanımı, gelecekte erken teşhis ve yaşam riskini değerlendirmede yardımcı olabileceği umutlarını artırıyor. Bu araştırma, sağlık alanındaki teknolojik ilerlemelerin yaşam kalitesini artırma potansiyelini vurguluyor.

Geleceğe Dair Olumlu Beklentiler

Araştırmanın başındaki isim, Dr. Mingguang He, elde ettikleri sonuçların, hayati öneme sahip hastalıkların rutin taramalarında etkili bir araç olarak kullanılabileceği umudunu taşıdıklarını belirtiyor.

Retina Yaşı ve Sağlık İlişkisi

Araştırmaya katılan bireyler arasında retinal yaş farkının büyük varyasyon gösterdiği ve bazı kişilerde retinanın kendi yaşlarından daha yaşlı göründüğü gözlemlendi. Bu durum, genel sağlık durumuyla ilgili ciddi endişelere yol açtı. Elde edilen sonuçlar özetle şu şekildedir:

%51'inin retinası kendi yaş aralığına göre üç yıldan fazla yaşlı görünüyor.

%28'inin retinası kendi yaş aralığına göre beş yıldan fazla yaşlı görünüyor.

%4,5'inin retinası kendi yaş aralığına göre on yıldan fazla yaşlı görünüyor.

Göz Testiyle Geleceği Tahmin Etme: Retina Yaşı ile Ölüm Riski Arasındaki İlişki başlıklı bu çalışma, gözlerin sağlık durumunu belirlemede ve ölüm riskini öngörmede umut vaat eden bir adım olarak değerlendiriliyor.