Gözlükleri böyle silmek ömrüne 5 yıl katıyor! Asla çizilmiyor, buğulanmıyor

Gözlük camların çizilmemesi için uyulması gerekenlere dikkat edilirken kolonya kullanımına engel olunması gerekiyor. Su ve deterjan damla bulaşık deterjanını sıcak su ile karıştırılarak bez veya sünger yardımıyla camlar temizlenerek devamında saf su ile bezle beraber kurulanır.

SU VE SABUN

Gözlük temizliğinin en güvenilir ve etkili yöntemlerinden olan su ve sabun kullanmak gerekirken elleriniz ile yıkanarak sabunu köpürterek gözlük camlarının nazikçe ovularak iyice durulanır ve kağıt havluyla kurulama yapılır.





SU VE KARBONAT

Gözlük camlarının çiziklerinden temizlemek için su ve karbonat tercih edilir. Birer çay kaşığı karbonat ile tuz ile karıştırılarak macun kıvamına geldiğinde gözlük camına sürülmesiyle su ile yıkanır. Ancak kullanılan ılık su tercih edilirken küçük çiziklerden kurtulabilirsiniz.

ISLAK MENDİL KULLANMAYIN

Islak mendil ve kolonya gibi formu dokusu gözlük camlarını temizlemek yerine tam tersine çizikler oluşur. Uzmanlar, gözlüklerinizin camına yumuşak ve narin temizleme bezleri kullanılması önerilir.