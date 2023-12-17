Gözlükleri böyle silmek ömrüne 5 yıl katıyor! Asla çizilmiyor, buğulanmıyor

Gözlük camlarını temizlerken dikkat edilmesi gerekenler olurken çizilmelerin önüne engellemek için uyulması gerekenler haberimizde yer almaktadır. Karbonat ve su ile hazırlanan temizlik losyonu ise hem gözlüğün ömrünü uzatıyor.

Gözlükleri böyle silmek ömrüne 5 yıl katıyor! Asla çizilmiyor, buğulanmıyor
Yayın Tarihi:

Gözlük camların çizilmemesi için uyulması gerekenlere dikkat edilirken kolonya kullanımına engel olunması gerekiyor. Su ve deterjan damla bulaşık deterjanını sıcak su ile karıştırılarak bez veya sünger yardımıyla camlar temizlenerek devamında saf su ile bezle beraber kurulanır.

SU VE SABUN

Gözlük temizliğinin en güvenilir ve etkili yöntemlerinden olan su ve sabun kullanmak gerekirken elleriniz ile yıkanarak sabunu köpürterek gözlük camlarının nazikçe ovularak iyice durulanır ve kağıt havluyla kurulama yapılır.

gözlük camı çizikleri

SU VE KARBONAT

Gözlük camlarının çiziklerinden temizlemek için su ve karbonat tercih edilir. Birer çay kaşığı karbonat ile tuz ile karıştırılarak macun kıvamına geldiğinde gözlük camına sürülmesiyle su ile yıkanır. Ancak kullanılan ılık su tercih edilirken küçük çiziklerden kurtulabilirsiniz.

ISLAK MENDİL KULLANMAYIN

Islak mendil ve kolonya gibi formu dokusu gözlük camlarını temizlemek yerine tam tersine çizikler oluşur. Uzmanlar, gözlüklerinizin camına yumuşak ve narin temizleme bezleri kullanılması önerilir. 

Öne Çıkanlar
Doğal gaz faturanızı dert etmeyin! 3 tüyo ile artık yarısını ödeyeceksiniz Doğal gaz faturanızı dert etmeyin! 3 tüyo ile artık yarısını ödeyeceksiniz
Evlilik lafını duyunca ardına bakmadan kaçan 5 burç belli oldu! Evlilik lafını duyunca ardına bakmadan kaçan 5 burç belli oldu!
Hanımlar dikkat! Bu takvime uyanın tüyleri çok geç uzayacak Hanımlar dikkat! Bu takvime uyanın tüyleri çok geç uzayacak
Çok Okunanlar
Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor Çocuklar bu lezzete bayılıyor! Çıtır patates kroket böyle yapılıyor Çocuklar bu lezzete bayılıyor! Çıtır patates kroket böyle yapılıyor Evdeki malzemelerle nefis tatlı! Sadece 15 dakikada hemen hazır Evdeki malzemelerle nefis tatlı! Sadece 15 dakikada hemen hazır Başvurular bugün başladı: TÜBİTAK sınavsız memur alımı müjdesi verdi Başvurular bugün başladı: TÜBİTAK sınavsız memur alımı müjdesi verdi Belediye sigara kullanmayan, en az lise mezunu yeni personellerini arıyor! Belediye sigara kullanmayan, en az lise mezunu yeni personellerini arıyor! Petekleriniz cayır cayır yanacak! Basit yöntemle petek temizliği Petekleriniz cayır cayır yanacak! Basit yöntemle petek temizliği