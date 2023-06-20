Göztepe'de Korkutan Trafik Kazası
Yayınlanma:
D-100 Kara Yolu Kadıköy istikameti Göztepe yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Honda marka bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.
D-100 Kara Yolu Kadıköy istikameti Göztepe yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Honda marka bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Yaşam
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.