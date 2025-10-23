Gülümseyen-Down Kafe Erzurum'da Özel Bireyleri İstihdama Kazandırıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gülümseyen-Down Kafe, otizmli ve Down sendromlu bireylerin sosyal hayata ve iş hayatına katılmasını sağlayan örnek bir proje olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl açılan kafede, otizmli ve Down sendromlu 5 özel gereksinimli birey, hazırladıkları pasta ve çayları müşterilere gülen yüzleriyle servis ediyor.

Proje ve İşleyiş

Kafe, "Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi" kapsamında Olimpiyat Parkı'nda faaliyete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce verilen Korumalı İş Yeri Belgesi, özel bireylerin üretim hayatına güvenle dahil edilmesini sağlıyor.

Proje, toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk alanında sürdürülebilir bir örnek olması, engelli bireylerin ekonomik bağımsızlığı ile topluma aktif katılımını desteklemesi hedefiyle yürütülüyor.

Ziyaret ve Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel kafeyi ziyaret ederek çalışma ortamını inceledi. Ziyarette, özel gereksinimli çalışanlar elleriyle hazırladıkları tatlı ve çayları misafirlere ikram etti.

Hasan Aykut, korumalı iş yerlerinin özel gereksinimli bireylerin üretim hayatına katılımını destekleyen önemli bir model olduğunu vurguladı. Aykut, Hazine tarafından karşılanan prim destekleri ve İl Müdürlüğü tarafından yapılan destek ödemelerinin bu süreci kolaylaştırdığını belirtti ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile ekibine teşekkür etti.

Aykut, İl Müdürlüğü olarak korumalı iş yerlerinin yaygınlaşması ve özel bireylerin üretim hayatında daha güçlü yer edinmesi için çalışmalara devam edileceğini söyledi ve kafede görev yapan özel bireylerin gülen yüzlerini, sevgi ve fırsatla engellerin nasıl aşıldığının en güzel kanıtı olarak nitelendirdi.

Mahmut Temel ise kafeyi, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak tanımladı. Temel, Gülümseyen Kafe'de çalışan özel bireylerin hem hizmet ürettiğini hem de emekleriyle topluma değer kattığını ifade etti ve projenin sevginin, emeğin ve sabrın birleştiği bir uygulama olduğunu vurguladı.

Gülümseyen-Down Kafe, Erzurum'da farkındalık kültürünün sembollerinden biri haline gelirken, benzer girişimlere örnek oluşturması bekleniyor.

