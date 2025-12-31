Gümüşhane'de Kar Tatili Çocuklara Eğlenceye Dönüştü

Valiliğin ilanı sonrası sokaklar çocukların neşesiyle doldu

Gümüşhane Valiliği tarafından olumsuz hava koşulları gerekçesiyle okulların bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edildiğinin açıklanmasının ardından kentte eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, mahalle aralarındaki yokuşlara akın ederek poşet ve kızaklarla kaydı. Bazı çocuklar kartopu oynarken, aileler de cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Kent genelinde beyaza bürünen manzara, renkli görüntülere sahne oldu.

Kar tatilini haber alır almaz dışarı çıktığını söyleyen Arif Taha Muş (13), "Sabah uyandığımda kar çok yağıyordu tatil olmamıştı ama öğleden sonra tatil olduğunu duyduğumda çok sevindim. Daha sonra cuma gününün de tatil olduğunu duyunca havalara uçtuk. Şimdi burada kaymaya başladık. Çok eğleniyoruz herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Miraç Efe (9) ise, "Sabah babam kar yağdığını söyledi, görünce çok mutlu oldum okula gittim. Öğlene kadar ders işledik sonra tatil olduğunu öğrendik havalara uçuştuk. Daha sonra kartopu oynadık çok eğlendik" diye konuştu.

Emirhan Akhan (11) da, "Kar tatili oldu çok mutluyuz biz de buraya kaymaya geldik. Arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

