Gümüşhane’de Satala Antik Kenti Karlı Görselliği ile Büyülüyor

Gümüşhane'de Kış Manzarası

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, kar yağışının ardından beyaza bürünen Satala Antik Kenti, dron ile çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, tarihi kent ve çevresinde muhteşem bir manzara oluşturdu.

Roma İmparatorluğu'nun İzleri

Satala Antik Kenti, Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 lejyonundan biri olarak biliniyor. Bu antik kent, askeri karargah olarak kullanıldığı dönemde önemli bir stratejik nokta olmuştur. Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırları içerisinde yer alan bu tarihi alan, kış aylarında ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Dronla çekilen görsellerde, Satala Antik Kenti'nin Roma Kalesi, kemerli yapılar ve sütunlar etkileyici bir şekilde öne çıkıyor. Bu görüntüler, antik kentin tarihine ve kültürel mirasına olan ilginin de artmasına katkı sağlıyor.