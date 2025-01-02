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Gümüşhane'de Yurt Bahçesi Kedilere Sıcak Bir Yuva Oldu

Gümüşhane'deki Zeynep Ana Yurt Müdürlüğü bahçesi, kedilere sıcak bir yuva sunan 'Kedi Evi' projesi ile hayat buldu.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 16:06
Gümüşhane'de Yurt Bahçesi Kedilere Sıcak Bir Yuva Oldu

Gümüşhane'deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Zeynep Ana Yurt Müdürlüğü bahçesinde, atıl duran güvenlik kulübesi, kedilere ev sahipliği yapacak bir kedi evine dönüştürüldü.

Yurt Müdürlüğü tarafından sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başlatılan 'Kedi Evi' projesi kapsamında, üniversite öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları evleri bu güvenlik kulübesine yerleştirerek, kedilere sıcak bir yuva oluşturdu.

Öğrenciler, kedilerin günlük mama ve su ihtiyaçlarını karşılayarak, bu dost canlıları için bakım hizmeti sağlıyor. Yurt öğrencilerinden Beyzanur Bozkır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedilere sıcak bir ortam sunabilmek adına arkadaşlarıyla birlikte kedi evi tasarladıklarını belirtti.

Bozkır, evlerin keçelerden yapıldığını ve atıl durumdaki kartonların geri dönüşüm amacıyla kullanıldığını ifade ederek, "Kartonları kestik, ölçtük ve birleştirdik. Ortaya çok güzel sonuçlar çıkardık. Kedilerimizin mamalarını yanlarına koyduk. Arkadaşlarımız kedi evlerini merak ediyor, mama veya su bitince ekliyorlar," dedi.

Başka bir öğrenci Deniz Bal ise, "Sokakta kalmış minik patilerimiz bizler gibi sıcak yuvalara sahip olsunlar istedik. Bunun doğrultusunda keçelerden farklı ebatlarda renkli evler tasarladık," diyerek projenin önemine değindi. Bal, Gümüşhane'nin kış mevsiminde soğuk geçtiğine dikkat çekerek, "Minik patilerimiz soğukta kalmasınlar diye eski güvenlik kulübesinin içini sıcak bir ortama dönüştürdük. Minik kedilerimiz burada yemek yer, ısınır ve barınır. Kedilerden korkan arkadaşlarımız bile bazen buraya gelip kedileri izliyor," şeklinde konuştu.

Öğrenci Sümeyye Çimen ise, kedilerle vakit geçirmenin güzel bir his verdiğini ve onlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gümüşhane'de, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Zeynep Ana Yurt Müdürlüğü bahçesinde...

Gümüşhane'de, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Zeynep Ana Yurt Müdürlüğü bahçesinde bulunan atıl durumdaki güvenlik kulübesi kedi evine dönüştürüldü.

Gümüşhane'de, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Zeynep Ana Yurt Müdürlüğü bahçesinde...

Gümüşhane'de, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Zeynep Ana Yurt Müdürlüğü bahçesinde bulunan atıl durumdaki güvenlik kulübesi kedi evine dönüştürüldü.

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