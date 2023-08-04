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Günü restoran ve kafelerde geçirenlere duyuruldu! En geç 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor

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Günü restoran ve kafelerde geçirenlere duyuruldu! En geç 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor
Ziraat Bankası, restoran ve kafe ziyaretlerini keyifli hale getiren bir kampanya duyurusu yaptı. Bankanın Bankkart sahiplerini hedefleyen bu özel kampanyası, resmi internet sitesi üzerinden tüm detaylarıyla duyuruldu. Kampanya kapsamında, Bankkart ile restoran ve kafelerde yapılan her harcama için Bankkart sahiplerine lira hediye edilecektir. Bu avantajlı kampanya ile müşteriler, keyifli yeme içme deneyimlerinin yanı sıra ekstra kazanç elde etme fırsatı yakalayacaklar. Detaylı bilgiler ve kampanya koşulları

Ziraat Bankası, müşterilerine özel bir kampanya sunuyor. Kafe ve restoran harcamalarında Bankkart sahiplerine toplamda 100 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanya, 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak ve katılım için Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden başvuru yapılabilecek.

Kampanya çerçevesinde, Bankkart sahipleri, Bankkart POS'undan tek seferde 250 TL ve üzeri harcamalarda her seferinde 25 TL Bankkart Lira kazanacaklar. Böylece toplamda 100 TL'ye kadar Bankkart Lira sahibi olabilecekler.

ziraat bankası

Önemli detaylar şu şekildedir:

Bankkart işlemleri için Bankkart anlaşmalı kafe ve restoranlarda yapılmalıdır.

Aynı gün aynı işyerinde yapılan harcamaların sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir.

Bankkart Liralar, kampanya şartlarını sağlayan müşterilerin kartlarına anında yüklenecektir.

Kampanyaya katılmak için alışveriş öncesinde başvuru yapılmalıdır.

Kampanya kapsamında Bankkart Lira kazanabilmek için kredi kartı ve banka kartı işlemleri değerlendirilecektir.

Kampanya, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri için geçerli değildir.

Katılım sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılabilir.

İptal, iade, Bankkart Lira kullanım işlemleri ve nakit çekim işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır.

Bu özel kampanya sayesinde müşteriler, hem keyifli kafe ve restoran deneyimleri yaşayacak hem de Bankkart Lira kazanma fırsatı elde edecekler. Tüm detaylar ve koşullar Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer almaktadır.

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