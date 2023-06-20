Gurbetçiler Türkiye'ye Giriş Yaparken Türk Bayrağı Hasretiyle Yaşıyor

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Yurda Girişler Sürüyor

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günler içerisinde daha fazla artması bekleniyor.

“Türkiye'de Kendimi Ait Olduğum Yerde Hissediyorum”

Viyana'dan gelmiş olan gurbetçi vatandaş Aysel Yaman, Türkiye'de olmanın mutluluk verici olduğuna dikkat çekti. Kapıkule'den giriş yapmış olduğu anda Türk bayrağını görünce kendilerini ait oldukları yerde hissettiklerini belirten Yaman, “Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Almanya'da da yaşam koşulları gerçekten çok zor. Keşke biraz daha düşük para kazansam ancak gurbette değil kendi memleketimde yaşasam ancak imkan yok” dedi.

“Vatanımızda Nefes Almak Bile Farklı Bir Şey”

Türk bayrağını ve Türkiye'ye hoş geldiniz yazısını görünce mutluluk duyduğunu söyleyen başka bir gurbetçi vatandaş Nihat Yaman da, Kurban Bayramı'nı Bolu'da ailesiyle geçireceğini anlattı. Vatan topraklarının bambaşka olduğunu vurgulayan Yaman, “Türk bayrağımızı ve Türkiye'ye hoş geldiniz yazısını görünce çok mutlu oluyoruz. Kurban Bayramı'mızı ailemizle bir arada Türkiye'de geçireceğiz. Türkiye topraklarında vatanımızda nefes almak bile farklı bir şey” ifadelerine yer verdi.

“Türk Bayrağı Hasretiyle Yaşıyoruz, Bayrağımızı Görünce Titreme Geldi”

Gurbette Türk bayrağının hasretiyle yaşadıklarını söyleyen Abdullah Gülle, Türkiye'yi herhangi bir zaman unutmadıklarını belirterek, “Kapıkule'den girişte Türk bayrağımızı görünce bana bir titreme geldi. Gurbette yaşamayanlar bu hissi bilmez. Biz Türkiye hasretiyle, Türkiye'de yaşayan yakınlarımızın hasretiyle gurbette yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye'ye Girince Evimize Geldik”

Türk bayrağını görünce öpmek istediğini anlatan gurbetçi vatandaş Seher Gülle de, Türkiye'ye girişte çok heyecanlandığını söyledi. Türk bayrağını görünce sevinçten uçtuğunu belirten Gülle, “Türkiye'ye toprağımıza ayak basınca evimize geldik dedim. Kurban Bayramı'mızı ailemizle geçireceğiz” diye konuştu.