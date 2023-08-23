Haberiniz olmadan adınıza miras kalmış olabilir! Babadan dededen kalan mirası tek tıkla öğrenin

E-Devlet üzerinden miras belgesi sorgulama sürecini ve miras belgesi sorgulama durumunda kayıt bulunamadı uyarısının ne anlama geldiğini sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…







SİZE DE MİRAS KALMIŞ OLABİLİR. E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-devlet portalı; Devlet dairelerindeki yoğunluğu azaltmak, insanların beklerken işlerini yapmasına çözüm sağlamak ve devlet dairesi işlemlerini kontrole dayalı olarak desteklemek için devlet tarafından oluşturulmuş bir sayfadır.

Birçok yasal, resmi ve kişisel işlem belgesi e-devlet üzerinden görüntülenebilir. Miras, miras miktarları ve içerikleri gibi belgeleri yasal olarak görüntüleyebilen bu sistem, uzun vadede insanları devlet yükümlülüklerinden kurtaracaktır.

Mirası kontrol etmek için önceden sorgulamak ve durumu bilerek miras beklentileri oluşturmak; Miras sorgulama, e-devletten sorgulama yapılıp yapılamayacağı ve sorgulama sonuçlarına nasıl ulaşılacağı üzerinde durulması gereken konulardan bazılarıdır.

MİRAS SORGULAMA

Miras; Ölen kişinin mirasçılarına dağıtılacak, vasiyetnamede kayıtlı veya doğrudan mirasçıların mülkiyetinde bulunan mallardır. Varlıkların pozitif kısmı menkul veya gayrimenkullerden, negatif kısmı ise pasiflerden oluşmaktadır.

Ölümden sonra mirasın alacaklıları gerekli düzenlemelerin ardından e-devlet üzerinden mirasın mal varlıklarına eklendiğini görürler. Böylece e-devletin kontrol sistemi üzerinden miras sorgulaması yapılabilmektedir.

MİRAS SORGULAMA İÇİN GEREKLİ OLANLAR NELERDİR?

Mirasını sorgulayacak, kalan varlık ve yükümlülüklerinin farkına varacak kişilerin E-devlet sistemine giriş yapması gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmuş veya mahkeme kararıyla reşit olan yetişkinlerin PTT şubelerinden birine bizzat gitmeleri, küçüklerin ise e-devlete şifre ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Kimlik kartı numarasına doğrudan girilen bir şifre, sorgulayıcının sisteme erişmesi için gerekli bir koşuldur. E-devlet şifresi olmayan veya T.C. vatandaşı olmadığı için T.C. kimlik numarası olmayan kişilerin sistemden varlıklarını görmelerine izin verilmemektedir. Ayrıca interneti açmak ve e-devlete bağlanmak için sekmeli bir cihaz gerekiyor.

NASIL SORGULANIR?

E-devlet mirasını sorgulamak isteyen kişilerin sisteme giriş işlemlerini tamamlayarak kendi kişisel hukuk sayfalarını açmaları gerekmektedir. Girdikten sonra orta kısımda kişinin adının ve soyadının yazılı olduğu mavi çerçeveli bir kutucuk boş bırakılır. Kutuda 'Talep başarılı' yazıyor. Sonuç olarak, ister vasiyetle ister doğal miras yoluyla mirastan ayrılan herkes, mirasın içeriği tam olarak açıklanır. Mirasın kimden kaldığı, geriye ne kadar eşya veya bina kaldığı, o kişiden mirasın ne zaman alınabileceği, borçları olup olmadığı, son ödeme tarihi nedeniyle kime ve ne zaman ödenebileceği tamamen sorgulanabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-devlet portalı üzerinden miras ararken dikkat edilmesi gereken hususlar, mülk kaybının önlenmesi ve ceza davaları. Öncelikle e-Devlet tamamen yasallaşmış ve devletin kendisine ait bir sitedir. Herhangi bir web sitesinden, haber kanalından veya kimlik bilgileriyle birlikte devlet dairesi şifresi gerektiren web sitelerinden erişim yasaktır.

E-devlet bağlantıları yalnızca belirli web sitelerinde bırakılabildiğinden, devlet portalı bilgileri asla eski kontroller kapsamında üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır. Miras tasdiki vaat eden, hemen mirasçı öneren veya varsa borçları sildiren siteler ciddiye alınmamalıdır.

Bu tür sitelerde yanlışlıkla da olsa kişisel veriler paylaşılıyorsa derhal suç duyurusunda bulunulması ve şifrenin yenilenmesi sağduyulu olacaktır. Bu sayede miras almaya çalışırken adli problemlerden veya sıkıntılı problemlerden zarar görmez.

ÜST VE ALT SOY MİRASLARI

Alt ve üst soylara dair kalan mal varlıkları için merak edilen sonuçları da e-devlet sayfasından mirasları sorgularken görmeniz mümkündür.

BU SONUÇLAR:

Baba üzerine mal var mı?

Anne ile ikinci üst soy üzerinde miras var mı?

Evlatların mirasları

Miras kalan borçlar alt ve üst soyda bulunur mu?

Üvey evlada verilecek üst soydan gelen miras miktarı sonuçlarıdır.