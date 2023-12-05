Hacettepe Üniversitesi yeni personellerini arıyor! KPSS 60 puan yeterli: Şartlar ve kontenjana dikakt

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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 16 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI- LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS

Hacettepe Üniversitesi iş ilanı yayınlandı. Destek ve ofis personeli en az 60 KPSS puanı ile işe alınır. Koşullar ve oranlar haberlerde bildiriliyor.

Hacettepe Üniversitesi iş ilanı yayınlandı. Az önce açıklanan duyuruya göre Hacettepe Üniversitesi'ndeki açığı kapatmak amacıyla 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu kapsamında 4/B personeli istihdam edilecek. Bu kapsamda işe alımlarda mülakatsız KPSS puanı esas alınmaktadır.

PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

Hacettepe Üniversitesi toplamda 16 kişilik kadro ile Hacettepe Üniversitesi Merkez ( Ankara ) biriminde görevlendirilmek üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda;

Lisans Mezunu 1 Büro Personeli,

Ön Lisans Mezunu 14 Büro Personeli,

Lise mezunu 1 Destek Personeli,

Alımı gerçekleştirecektir.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Hacettepe Üniversitesi'nde sözleşmeli personel çalıştırılırken genel olarak 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranır. Bu bağlamda ``Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarını kaybetmemek, görevlerinizi yapmanıza engel olacak herhangi bir sağlık sorununuz bulunmamak ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak'' ve ``arşiv araştırması yapmak'' gerekmektedir. Erkek adaylarda askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikle ilgili herhangi bir cezai mahkumiyeti bulunmamış olmak gerekmektedir.'' Bu nitelikler aranmaktadır.

KPSS ŞARTI NEDİR?

Adayların 2022 yılında girilen KPSS sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 veya 65 puan almış olmak gereklidir.

MESLEĞE GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:









BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite personel alımı başvuruları aralık ayından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda başvuruların 15 gün içerisinde sadece gerekli belgelerle birlikte internet üzerinden yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ: Başvurular 1- 15 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşecektir.

BAŞVURU EKRANI: Başvuru yapmak isteyenler isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr bu internet adresinden yapabilirler.