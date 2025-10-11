Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nin İlk Etabı Açıldı

Hacıbektaş ilçesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği arsaya inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesinin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışta Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

6 bin metrekarelik alanda inşa edilen, mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izlerini yansıtan ve fiziki bakımdan ülkemizin en büyük cemevi olan bu güzide projede emeği geçen her bir kardeşimi kutluyorum. Hibe ettiği araziyle bu aşk ocağının, edep mektebinin, gönül dergahının inşasına öncülük eden Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye hassaten şükranlarımı sunuyorum. Peygamber Efendimiz, 'Allah'ı sizi rızıklandırdığı için sevin, beni Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin' buyurmuştur. Türk milleti, İslam ile müşerref olduğu ilk yıllardan itibaren Ehl-i Beyt'e hürmet ve bağlılıkta fevkalade bir titizlik sergilemiştir. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini muhafaza eden bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Bizler de Ehl-i Beyt sevgisini bütün inananların ortak paydası ve insanlığı selamete ulaştıracak bir kurtuluş gemisi olarak görüyoruz. Bu inançla kurduğumuz Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın, milletimizin birliği ve dirliği için atılmış tarihi bir adım olduğuna inanıyorum. Milletimizin Ehl-i Beyt sevgisini yansıtan Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hayırlı teşebbüse öncülük eden Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere külliyenin yapımında emeği olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Ehl-i Beyt'in bütün güzide fertlerini ve gönül dünyamızın sultanlarını bir kez daha kemal-i edeple yad ediyorum. Bu tarihi açılışa ev sahipliği yapan Nevşehirlileri ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Törende vurgulanan mesajlar

Mehmet Şahin, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsüyle yoğrulmuş topraklarda Alevi Bektaşi öğretisinde buluşanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Şahin, 11 Ekim'in Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 754'ncü yıl dönümü olduğunu, Hünkar'ın asırlar sonra da insanlığa yol gösterdiğini vurguladı.

Yolumuz hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve barış yoludur

Şahin, yeryüzünde zalim ve mazlumun, hakkıyla haksızın kavgasının hiç bitmediğini, kavganın zaman zaman Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağ-sol gibi biçimlerde alevlendiğini; Kerbela'dan Çanakkale'ye, yakın tarihte Maraş, Çorum, Sivas, Suriye, Irak, Gazze ve FETÖ kalkışmasında benzer gerekçelerle kan döküldüğünü ifade etti. Emperyalist güçlerin ve dış odakların oyunlarına karşı uyanık olduklarını belirten Şahin, bundan sonra bu oyunlara asla gelinmeyeceğini söyledi. Külliyenin, sevgi, hoşgörü ve muhabbetin merkezi olacağına işaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Başkanlığın değerlendirmesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kuruluşunun önemli bir adım olduğunu belirterek, açılışı yapılan cemevinin toplumsal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendireceğine inandığını kaydetti. Mumcu, bu adımın Alevi-Bektaşi toplumunun asırlık sorunlarının çözümünde gösterilen samimiyetin somut göstergesi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inanç özgürlüğü ve haklara yönelik adımların kararlılıkla süreceğini söyledi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise Hacı Bektaş Veli'nin yaydığı sevginin insanları diri tuttuğunu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Hünkar'ın mirasını gelecek nesillere taşıma iradesi gösterdiğini vurguladı. Başkanlığın cem evlerinin fiziki ihtiyaçlarını karşıladığını ve ilim, irfan, bilim ve sanat projelerine destek verdiğini söyledi.

Külliyenin mimarisi ve olanakları

İnşaat çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren külliye, Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda projelendirildi. "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın, 307 metrekarelik orta alanı cemevi olarak kullanılacak.

Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nde 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane, 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ile 2 atölye bulunuyor. Külliye, 12 ay boyunca hizmet verecek.

Programa Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katılarak selamlama konuşmaları yaptı.

