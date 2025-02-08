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Hadrianopolis Antik Kenti'nde İçecek Filtresi Olarak Kullanılan Bronz Obje Bulundu

Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'nde, içecek filtresi olarak kullanıldığı belirlenen bronz bir obje bulundu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:36
Hadrianopolis Antik Kenti'nde İçecek Filtresi Olarak Kullanılan Bronz Obje Bulundu

Hadrianopolis Antik Kenti'nde Önemli Bir Keşif

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti'nde, milattan sonra 5. yüzyıla ait bir bronz obje keşfedildi.

Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bu obje, özellikle içecek filtresi olarak kullanılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında, bu alanda yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor.

Antik Döneme Işık Tutan Buluntular

Hadrianopolis, Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri ve ören yeri olarak anılmaktadır. Şimdiye kadar burada iki hamam, iki kilise, kayalarla yapılan mezarlar ve diğer önemli yapılar gün yüzüne çıkarıldı.

Bronz Obje ve İşlevi

Son olarak, milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen ve içecek filtresi olarak kullanılan bu obje, 9,2 santimetre uzunluğunda konik formda bir yapıya sahip. Üzerinde taşıma halkası bulunan bu bronz obje, insanların dönem boyunca defalarca kullanmak üzere temizleyerek sakladığını gösteriyor.

Doç. Dr. Çelikbaş, “Bu obje, insanların içeceklerini filtreleyen ve daha konforlu bir şekilde içmelerini sağlayan bir tasarıma sahip,” diyerek, objenin üzerindeki deliklerin filtre işlevi gördüğünü belirtti.

Tarımsal Faaliyetler ve İçki Kültürü

Hadrianopolis'teki tarımsal faaliyetler, nar, elma, armut gibi meyvelerin yanı sıra arpa ve buğday gibi hububatları da kapsamaktadır. Çelikbaş, bu ürünlerin tüketiminin nasıl gerçekleştirildiğine dair önemli bilgiler vererek, “Meyve sularının ve çeşitli içeceklerin yapıldığını biliyoruz,” dedi.

Antik dönemde, insanların içeceklerini içerken bitkisel malzemeden elde ettikleri pipetlere bu filtreyi takarak daha sağlıklı ve konforlu bir içim sağladıkları ifade ediliyor. Bu durum, tarihi içecek kültürünün ne denli gelişmiş olduğuna dair ipuçları sunuyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında...

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje bulundu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında...

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, içecek filtresi olarak kullanılan bronz obje bulundu.

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