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Hafik Gölü'nde Çevre Düzenleme Projeleri Başladı

Hafik Gölü, Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak alan olarak ilan edildi ve turizm için çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:21
Hafik Gölü'nde Çevre Düzenleme Projeleri Başladı

Hafik Gölü'nde Çevre Düzenlemesi Hız Kazanıyor

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü, turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çevre düzenleme çalışmaları ile yeniden hayat buluyor.

Çevre Dostu Proje ile Yenileme

İl Özel İdaresi tarafından başlatılan projede, göl çevresinde peyzaj çalışmaları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve piknik sahaları oluşturuluyor. Çalışmalar, doğal dokuya zarar vermeden ve çevre dostu anlayışla gerçekleştiriliyor.

İl Protokolünden Destek Ziyareti

Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Hafik Belediye Başkanı Habib Görler, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla ve diğer yöneticiler, göldeki çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Keten, Hafik Gölü'nün ülke ve Sivas için önemini vurgulayarak, "Çok güzel aşama katediliyor ve daha iyi bir hale getirmek için çok kısa zamanda çalışmaları sonuçlandıracağız," ifadelerini kullandı.

Önemli Tarihî Geçmişi

Belediye Başkanı Habib Görler, projede emeği geçen TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve milletvekillerine teşekkür etti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Hafik Gölü'nün önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu belirtti. "Buranın gerekli donatılarla halkın da istifade edeceği bir mekâna dönüşmesi gerekiyordu," diyen Şarkışla, proje hakkında umut verici ifadelerde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak...

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Hafik Belediye Başkanı Habib Görler, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner, AK Parti Grup Başkanvekili Cabir Duman ile Hafik İl Genel Meclis üyeleri Nurettin Güven ve Kemal Güngör, göldeki çalışmaları inceledi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak...

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nün turizme kazandırılması için başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Hafik Belediye Başkanı Habib Görler, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, Genel Sekreter Yardımcısı Burak Caner, AK Parti Grup Başkanvekili Cabir Duman ile Hafik İl Genel Meclis üyeleri Nurettin Güven ve Kemal Güngör, göldeki çalışmaları inceledi.

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