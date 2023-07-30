Hafız Mustafa Küçükaşçı'nın Vefatı

Küçükaşçı'nın vefatını, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mustafa'mız da göçtü bu dünyadan. Varis-i Veyiszade, Aşık-ı Resulullah ve ehlibeyt, İslam tarihiyle çalışmaları, güzel ahlakı, dostlarına vefası, mücamelesi, sehaveti, mütebessim çehresi, her derde deva gayreti ile temeyyüz eden Hafız Mustafa Küçükaşçı'sız bu dünya biraz daha fakir şimdi. Allah menzilini mübarek, makamını ali etsin.' ifadeleriyle duyurdu.

Küçükaşçı hakkında

Konya'da 1964'te dünyaya gelen Küçükaşçı, ilk, orta ve lise eğitimini yine Konya'da tamamladıktan sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi (MÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1991'de araştırma görevlisi olan Küçükaşçı, 1 Kasım 1996'da da MÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümünde İslam Tarihi ve Medeniyeti dersleri okutmak için öğretim görevlisi olarak tayin edildi.

Mustafa Sabri Küçükaşçı, 1990'da doktorluk unvanını aldı, 2002'de de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 2007'de Orta Çağ Doçenti olan Küçükaşçı, 2010-2013 yıllarında MÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2013'te profesör oldu.

Aynı zamanda 2013-2015 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü görevini üstlenen Küçükaşçı, 2015-2019 arasında Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Haluk Dursun'dan sonra Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı görevini yürüttü.

Başkanlığı süresince birçok müzecilik faaliyetlerinin yanında uluslararası 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' başlıklı Japonya'da düzenlenen sergiye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı danışma kurulu ve Türk Tarih Kurumu asil üyesi olan Küçükaşçı, TUBA-MAARİF Vakfı ortaklığında hazırlanan Türk Eğitim Tarihi Ansiklopedisinin ilim heyeti üyesiydi. Küçükaşçı, ayrıca Çamlıca'daki İslam Eserleri Müzesi'nin kuruluşunda bilim kurulu başkanlığı yaptı.

Küçükaşçı, 2015'ten beri 27 Temmuz 1966’da kurulan İstanbul Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği Yönetim Kurulunun başkanlığını üstlendi.

Vefatına kadar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsünün müdürü olan, İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Sabri Küçükaşcı, İslam tarihi ve kültürü, İslam düşüncesi ve tarih yazımı, Orta Çağ'da şehir özellikle de Haremeyn şehirleriyle İstanbul'un tarihi ve kültürü alanında ve son asır Konya aileleri hakkında çalışmalar yaptı, kitap ve makaleler yayımladı. 20'si uluslararası olmak üzere 30 sempozyuma tebliğ sunarak katılan Küçükaşçı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yedisi ortak olmak üzere 85 madde hazırladı.